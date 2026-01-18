Công bố quyết định thôn Cần Thanh, xã Hồ Vương đạt NTM kiểu mẫu

Sáng 18/1, xã Hồ Vương long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thôn Cần Thanh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2025. Đây là một trong 6 thôn đầu tiên của xã đón nhận danh hiệu này sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Để xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, từ năm 2018 đến nay, thôn Cần Thanh tập trung phát huy thế mạnh nông nghiệp, hình thành nhiều mô hình nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Cùng với đó, toàn thôn đã chuyển đổi hơn 5,3 ha diện tích lúa kém hiệu quả, xây dựng hệ thống nhà màng, nhà lưới với tổng diện tích 7.750 m2, mang lại giá trị thu nhập từ 600–800 triệu đồng/ha/năm.

Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, 100% nhà ở dân cư đạt chuẩn, không còn nhà tạm, dột nát; trên 91% hộ có hàng rào xanh, hài hòa cảnh quan. Hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ với 100% các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm, đường nội đồng được bê tông hóa, có rãnh thoát nước, trồng hoa và cây xanh, tạo diện mạo sáng – xanh – sạch – đẹp.

Thu nhập bình quân đầu người của thôn năm 2025 ước đạt 78,8 triệu đồng/người/năm. Trong thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Lãnh đạo xã Hồ Vương tặng hoa chúc mừng thôn Cần Thanh.

Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; Hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố vững mạnh; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Theo kết quả thẩm định, thôn Cần Thanh đã hoàn thành 15/15 tiêu chí, được UBND xã Hồ Vương công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu năm 2025.

Nhân dịp này, lãnh đạo xã Hồ Vương đã trao giấy khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.

Nguyễn Thuý (CTV)