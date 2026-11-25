Công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Minh Lộ

Chiều 25/11, Ban Thường vụ Công đoàn phường Hạc Thành tổ chức lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Minh Lộ.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Minh Lộ.

Tại buổi lễ, đại diện Công đoàn phường Hạc Thành đã công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Minh Lộ và kết nạp 105 đoàn viên. Ban Chấp hành công đoàn gồm 5 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Phương Ly được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn công ty.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành đề nghị ngay sau khi thành lập, công đoàn cơ sở cần khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên ban chấp hành; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Toàn cảnh buổi lễ.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại; vận động đoàn viên chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực đổi mới sáng tạo, nâng cao trình độ, tay nghề. Qua đó, góp phần xây dựng văn hóa, thương hiệu doanh nghiệp và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực sự là điểm tựa tin cậy của người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành tặng sổ tay cho cán bộ công đoàn.

Với những nỗ lực của các cấp công đoàn, từ đầu năm đến nay, Công đoàn Thanh Hoá đã thành lập trên 210 công đoàn cơ sở, đạt 210% chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra; kết nạp trên 21.200 đoàn viên, đạt 106% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao.

Thanh Huê