Nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển

Giai đoạn 2021-2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, công tác phát triển nguồn nhân lực đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức ứng dụng công nghệ số trong học tập, nghiên cứu.

Tuy nhiên, lợi thế về quy mô dân số và lực lượng lao động chưa được chuyển hóa tương xứng thành lợi thế về kỹ năng, năng suất và năng lực cạnh tranh. Thực tiễn đặt ra sáu điểm nghẽn cần ưu tiên tháo gỡ như: Chất lượng và cơ cấu nhân lực chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển; lao động làm việc ngoài tỉnh và ở nước ngoài còn nhiều, trong khi khả năng thu hút, giữ chân lao động có kỹ năng còn hạn chế; thị trường lao động chưa đồng bộ, chất lượng dữ liệu, dự báo và kết nối cung - cầu còn bất cập; đào tạo, phát triển kỹ năng chưa gắn chặt với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp; nhân lực chất lượng cao, nhân lực chiến lược tại các vị trí then chốt còn thiếu, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cơ cấu và năng lực; chất lượng nhân lực và cơ hội phát triển còn chênh lệch giữa các vùng, nhóm dân cư, nhất là miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều lao động nông thôn và nhóm yếu thế còn gặp khó khăn trong chuyển đổi nghề, tiếp cận đào tạo và việc làm ổn định, có thu nhập phù hợp.

Trong khi đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt ra yêu cầu duy trì tăng trưởng cao, chuyển dịch cơ cấu sang công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh tế số, khoa học, công nghệ, logistics, du lịch và các động lực tăng trưởng. Vì vậy, việc xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030 là cần thiết, nhằm xác định rõ những vấn đề ưu tiên, tăng cường kết nối dữ liệu, dự báo với đào tạo và sử dụng lao động, chủ động chuẩn bị nhân lực cho Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp và dự án trọng điểm.

Đề án được xây dựng trên cơ sở quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển con người, nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế và phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Mục tiêu được Đề án đề ra là đến năm 2030 nâng cao rõ rệt chất lượng, chuyển dịch hợp lý cơ cấu và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa; đáp ứng kịp thời nhu cầu của các ngành kinh tế động lực, dự án trọng điểm và lĩnh vực thiết yếu; gắn kết chặt chẽ đào tạo với việc làm, nâng cao khả năng áp dụng kỹ năng, từng bước chuyển lợi thế về quy mô dân số và lực lượng lao động thành lợi thế cạnh tranh về chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng vững chắc để Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững.

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 bao gồm: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 80% trở lên. Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 35% trở lên. Tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt trên 24%. Tỷ lệ người lao động trong độ tuổi có kỹ năng số cơ bản đạt trên 80%. 100% dự án đầu tư chiến lược, dự án FDI quy mô lớn tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp có kế hoạch tuyển dụng trong giai đoạn được ghi nhận nhu cầu theo nghề, kỹ năng, thời điểm và có phương án chuẩn bị nguồn cung trước tuyển dụng. Tỷ lệ việc làm phi chính thức giảm xuống dưới 55%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt trên 68%.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, để thực hiện mục tiêu đề ra, Đề án xác định 4 đột phá chiến lược, đó là: Dữ liệu và dự báo phục vụ quyết định nhân lực cấp tỉnh; đào tạo có sự tham gia của doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình; hình thành năng lực đào tạo và tiếp nhận công nghệ ở lĩnh vực ưu tiên; đáp ứng nhân lực theo tiến độ từng dự án trọng điểm.

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