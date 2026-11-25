Không hợp thức hóa dữ liệu trong chuẩn hóa vị trí việc làm

Tính đến hết ngày 15/11/2026, toàn bộ 1.777 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành kê khai đủ 9 biểu về nhiệm vụ và vị trí việc làm. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra, đối sánh của hệ thống cho thấy dữ liệu đầu vào của Thanh Hóa còn nhiều lỗi trùng lặp, nhiều số liệu ước tính. Trước yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương về chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm tại Công văn số 2864-CV/BTCTW, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục kiểm chứng dữ liệu, xử lý bất cập về chức năng, thẩm quyền, vị trí việc làm đảm bảo xác định đúng nhiệm vụ và nhu cầu nhân lực thực chất. Đây là nội dung trọng tâm của Hội nghị triển khai rà soát, thống kê, phân loại nhiệm vụ do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức sáng 25/11.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến đảng ủy các xã, phường. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ảnh: Hoàng Đông

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại diện các cơ quan đầu mối xây dựng vị trí việc làm tại 4 khối cơ quan, đơn vị dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy các xã.

Kiểm chứng dữ liệu, bỏ nhiệm vụ trùng lặp

Làm rõ mục tiêu của đợt rà soát theo Công văn số 2864-CV/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong khẳng định: Đợt rà soát hiện nay không phải là bước làm lại hồ sơ đã kê khai trước đây, cũng không phải là tìm căn cứ để giữ nguyên số người hiện có mà là việc kiểm tra, đối chiếu, làm chuẩn, chính xác từng dữ liệu.

Do đó, việc thực hiện cần tuân thủ trình tự từ chuẩn hóa nhiệm vụ, hoàn thiện phân cấp, tối ưu quy trình đến xác định vị trí việc làm, tính toán nhu cầu nhân lực và bố trí biên chế. Nguyên tắc đặt ra là lấy nhiệm vụ làm gốc, sản phẩm làm thước đo, dữ liệu làm căn cứ, không lấy con người hiện có để thiết kế công việc.

Việc làm rõ dữ liệu vị trí việc làm bằng các minh chứng thực tế cũng là căn cứ để gỡ vướng trong cách thức vận hành hiện nay. Theo thống kê, toàn tỉnh có 14.641 công việc báo cáo định kỳ trùng nội dung với dữ liệu đã có, sử dụng khoảng 2,01 triệu giờ mỗi năm, tương đương 1.055 người quy đổi. Ở cấp cơ sở, trong 605 mã nhiệm vụ cấp xã đã rà soát, có 336 nhiệm vụ phân cấp chưa triệt để; riêng trong nội bộ UBND cấp xã có 360 trường hợp giao thoa giữa các phòng.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Từ thực tế này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu chỉ rõ từng công đoạn có thể bỏ, hợp nhất hoặc tự động hóa, không số hóa nguyên trạng quy trình bất hợp lý.

Đối với các bất cập về phân cấp, việc thuộc thẩm quyền tỉnh phải xử lý ngay, việc vượt thẩm quyền cần kiến nghị cụ thể văn bản sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ; không giao trách nhiệm xuống cơ sở nhưng lại giữ quyền quyết định và quyền khai thác dữ liệu ở cấp trên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong yêu cầu các đơn vị bám sát trình tự và nguyên tắc chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm. Ảnh: Hoàng Đông

Cơ cấu lại nhân lực gắn với trách nhiệm người đứng đầu

Đối với phương án biên chế từng năm trong giai đoạn 2027-2031, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong lưu ý giảm giờ lao động không đồng nghĩa với giảm ngay số người, và không áp dụng máy móc định mức giờ cho vị trí lãnh đạo, tham mưu chiến lược, kiểm tra, giám sát. Các đơn vị ưu tiên phương án điều chuyển, đào tạo lại hoặc bố trí cán bộ kiêm nhiệm trước khi đề xuất bổ sung nhân lực; nghiên cứu cơ chế dùng chung, thuê dịch vụ, đặt hàng đúng pháp luật nhưng không xã hội hóa bằng mọi giá.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: Riêng đối với lĩnh vực giáo dục và y tế, cần rà soát đến từng trường, cơ sở y tế, môn học và chuyên khoa để ưu tiên tuyển trong chỉ tiêu đã giao, điều tiết nơi thừa sang nơi thiếu, tăng nhân lực chuyên môn trực tiếp và không cắt giảm cơ học giáo viên, bác sĩ, nhân lực y tế cơ sở.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng trao đổi về thực tế chất lượng dữ liệu và tiến độ các phần việc tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Về tổ chức thực hiện, trách nhiệm tổng hợp và kiểm chứng được giao cho 4 đầu mối phụ trách các khối Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cần đáp ứng các mốc tiến độ cụ thể: trước 17h ngày 25/11, các đơn vị phải hoàn thành rà soát, chỉnh lỗi hệ thống, có xác nhận trực tiếp của người đứng đầu để tổng hợp. Kết quả toàn tỉnh sẽ gửi về Ban Tổ chức Trung ương trước 9h ngày 26/11.

5 "Không" trong chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm • Không lấy con người hiện có để thiết kế công việc. • Không hợp thức hóa số liệu, không chia nhỏ việc để tạo thêm vị trí. • Không số hóa nguyên trạng quy trình bất hợp lý. • Không giao trách nhiệm xuống cơ sở nhưng giữ quyền quyết định, khai thác dữ liệu ở cấp trên. • Không cắt giảm cơ học giáo viên, bác sĩ và nhân lực y tế cơ sở. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong

Tuyết Hạnh