Thanh Hóa thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp tại thành phố Trạm Giang (Trung Quốc)

Ngày 25/11, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn, đã dự Hội nghị trao đổi hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư Việt Nam (Thanh Hóa) - Trung Quốc (Trạm Giang); đồng thời có các hoạt động làm việc, khảo sát và kết nối với các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp tại thành phố Trạm Giang nhằm thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo thành phố Trạm Giang chụp ảnh lưu niệm với các doanh nghiệp dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Thị trưởng thành phố Trạm Giang Lý Dũng Nghị đến dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị, về phía thành phố Trạm Giang có đồng chí Lý Dũng Nghị, Thị trưởng thành phố, cùng lãnh đạo chính quyền Nhân dân thành phố; về phía Việt Nam có đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu.

Hội nghị còn có sự tham dự của hơn 200 doanh nghiệp thành phố Trạm Giang.

Thị trưởng thành phố Trạm Giang Lý Dũng Nghị phát biểu chào mừng hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Lý Dũng Nghị, Thị trưởng thành phố Trạm Giang nhiệt liệt chào mừng Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Trạm Giang; đồng thời bày tỏ vui mừng trước việc hai địa phương tổ chức hội nghị trao đổi hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo cơ hội để chính quyền, doanh nghiệp hai bên tăng cường giao lưu, tìm hiểu và mở rộng các lĩnh vực hợp tác.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu dự hội nghị.

Đồng chí Lý Dũng Nghị cho rằng, Thanh Hóa và Trạm Giang đều có những tiềm năng, lợi thế nổi bật về kinh tế biển, cảng biển, công nghiệp, logistics, nông nghiệp và chế biến thủy sản. Đây là những lĩnh vực có nhiều dư địa để hai địa phương tăng cường hợp tác, bổ sung thế mạnh cho nhau, cùng khai thác hiệu quả các cơ hội phát triển trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục được củng cố và mở rộng.

Đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Lý Dũng Nghị khẳng định, thành phố Trạm Giang coi trọng việc phát triển quan hệ giao lưu, hợp tác với tỉnh Thanh Hóa; sẵn sàng cùng Thanh Hóa triển khai hiệu quả các nội dung đã được thống nhất, thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác có tiềm năng, lợi thế và phù hợp với nhu cầu của mỗi địa phương. Qua đó, góp phần đưa quan hệ hợp tác Thanh Hóa - Trạm Giang ngày càng phát triển thực chất, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và Nhân dân hai địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trân trọng cảm ơn chính quyền thành phố Trạm Giang đã dành cho Đoàn công tác sự đón tiếp trọng thị, chu đáo; cảm ơn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đã tích cực giới thiệu, kết nối, hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Thanh Hóa với thành phố Trạm Giang, góp phần tạo điều kiện để hai địa phương trao đổi, ký kết và triển khai Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu và hợp tác.

Lãnh đạo thành phố Trạm Giang dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, tỉnh Thanh Hóa mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương của tỉnh Quảng Đông, đặc biệt là thành phố Trạm Giang theo hướng thiết thực, hiệu quả và cùng có lợi.

Thanh Hóa đánh giá cao những thành tựu phát triển của Trạm Giang trong các lĩnh vực kinh tế biển, cảng biển, công nghiệp hóa dầu, logistics, nông nghiệp và chế biến thủy sản. Đây cũng là những lĩnh vực tỉnh Thanh Hóa có tiềm năng, nhu cầu và định hướng ưu tiên phát triển.

Đại biểu dự hội nghị.

Thông tin về định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cho biết, Thanh Hóa ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ; phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển và logistics; nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tỉnh mong muốn kết nối thế mạnh về công nghệ, quản trị, thị trường và năng lực đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc với tiềm năng, lợi thế của Thanh Hóa.

Đại biểu dự hội nghị.

Nhấn mạnh tinh thần chủ động mở rộng hợp tác, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trân trọng mời lãnh đạo thành phố Trạm Giang, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư Trung Quốc đến thăm, làm việc, khảo sát thực tế tại Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, cảng biển, vùng nguyên liệu và những địa điểm có tiềm năng hợp tác của tỉnh Thanh Hóa.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; chủ động cung cấp thông tin, hỗ trợ kết nối, hướng dẫn thủ tục và phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, theo quy định của pháp luật.

Với phương châm “Nghĩ cùng doanh nghiệp - Làm cùng doanh nghiệp - Thành công cùng doanh nghiệp”, Thanh Hóa mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác tin cậy, lâu dài, cùng phát triển với các đối tác Trung Quốc.

Lãnh đạo Tập đoàn Hằng Hưng Quảng Đông phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có Tập đoàn Hằng Hưng Quảng Đông, Khu công nghiệp ASEAN Phấn Dũng và Công ty Cổ phần Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam (Hualian Ceramics Group), cùng Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng đã tham gia trao đổi về cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai bên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu trả lời các nội dung doanh nghiệp thành phố Trạm Giang quan tâm.

Các ý kiến tại hội nghị tập trung vào việc tăng cường kết nối doanh nghiệp, tìm hiểu môi trường đầu tư, khai thác tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, phát triển khu công nghiệp, sản xuất và mở rộng thị trường. Đây là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp hai bên tiếp tục trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác và nghiên cứu những cơ hội hợp tác phù hợp với nhu cầu, thế mạnh của mỗi địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và thành phố Trạm Giang chụp ảnh lưu niệm.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại thành phố Trạm Giang, Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế, mô hình tổ chức sản xuất, kinh doanh, kinh nghiệm thu hút đầu tư và ứng dụng khoa học, công nghệ của các doanh nghiệp Trung Quốc; đồng thời trao đổi về khả năng kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác tại Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn tham quan Công ty TNHH Hằng Hưng Quảng Đông.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn tham quan Khu bảo thuế tổng hợp Trạm Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn tham quan Khu Công nghiệp hóa dầu đảo Đông Hải.

Thông qua chương trình làm việc, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quảng bá tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư và các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư đến các đối tác Trung Quốc; mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm quản trị, nguồn lực đầu tư và thị trường. Qua đó, góp phần cụ thể hóa Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu và hợp tác giữa hai địa phương, đưa quan hệ hợp tác Thanh Hóa - Trạm Giang ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc.

Minh Hiếu