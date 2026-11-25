Giải quyết kịp thời, đến cùng các kiến nghị của công dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ hơn nữa để giải quyết “thấu tình, đạt lý”, xử lý đến cùng các đề xuất, kiến nghị của công dân trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân. Ảnh: Hoàng Đông

Ngày 25/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11 với sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan.

Công dân Trần Hữu Liên trình bày nội dung kiến nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Tại phiên tiếp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đã nghe công dân Trần Hữu Liên, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Chung (trụ sở tại số 108A Trần Phú, phường Bỉm Sơn) kiến nghị sớm giải quyết, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích doanh nghiệp nhận chuyển nhượng từ người dân năm 2017.

Trước kiến nghị này, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Thanh tra tỉnh và Ban Pháp chế HĐND tỉnh giải đáp cụ thể các quy định pháp luật liên quan đến đất đai, nhất là thời hạn thực hiện thủ tục hành chính gắn với những biến động giao dịch đất đai trên thực tế. Đồng thời, các cơ quan chức năng hướng dẫn công dân liên hệ với địa phương để được cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý cần thiết.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Khánh Toàn giải đáp thắc mắc của công dân. Ảnh: Hoàng Đông

Ngay sau phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan đổi mới cách thức tổ chức nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân.

Theo đó, trước mỗi kỳ tiếp công dân theo lịch, các đơn vị phải tổng hợp đầy đủ kết quả tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của kỳ trước. Với những ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm, cơ quan phụ trách phải giải trình cụ thể nguyên nhân, chỉ rõ vướng mắc nằm ở khâu nào để tiếp tục đôn đốc, tháo gỡ trong thời gian sớm nhất.

Mục tiêu cuối cùng là giải quyết hết nội dung, xử lý đến cùng các kiến nghị, phản ánh chứ không chỉ dừng lại ở việc giải quyết hết thẩm quyền của từng cơ quan. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong

Đối với các đơn thư, kiến nghị gửi đến HĐND tỉnh trong tháng, các cấp, các ngành cần chủ động bóc tách nội dung, phân loại rõ nhóm vấn đề, kịp thời đề xuất triệu tập hoặc kết nối trực tiếp với đại diện các đơn vị có liên quan để trả lời thấu đáo cho công dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng là giải quyết hết nội dung, xử lý đến cùng các kiến nghị, phản ánh chứ không chỉ dừng lại ở việc giải quyết hết thẩm quyền của từng cơ quan.

Từ kiến nghị cụ thể, mở rộng vấn đề để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tháo gỡ chung, hạn chế phát sinh đơn thư khiếu nại. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong

Đặc biệt, từ những kiến nghị cụ thể của công dân, các cơ quan chức năng cần chủ động mở rộng, đánh giá vấn đề trên diện rộng để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành giải pháp tháo gỡ đồng bộ đối với những trường hợp tương tự. Cách làm này nhằm xử lý vướng mắc ngay từ gốc, hạn chế tối đa tình trạng người dân và doanh nghiệp phải gửi đơn, thư khiếu nại.

Tuyết Hạnh