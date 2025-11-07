Công bố danh sách đề cử cho giải thưởng FIFA The Best 2025

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) gần đây công bố danh sách rút gọn 11 cầu thủ tranh giải Cầu thủ nam hay nhất năm 2025 (FIFA The Best 2025). Paris Saint-Germain và Barcelona áp đảo trong danh sách đề cử khi có 7 cái tên.

Các cầu thủ trong danh sách rút gọn giải thưởng The Best.

PSG góp mặt bốn cầu thủ gồm Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Vitinha và Nuno Mendes, trong khi Barcelona có 3 cầu thủ là Pedri, Raphinha và tài năng trẻ Lamine Yamal.

Bốn gương mặt còn lại trong danh sách này là Kylian Mbappe (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Munich), Mohamed Salah (Liverpool) và Cole Palmer (Chelsea).

Ousmane Dembele, cầu thủ vừa nhận danh hiệu Quả bóng vàng 2025 được nhận định là ứng viên sáng giá tại giải thưởng FIFA The Best 2025.

Tất nhiên, Dembele sẽ tiếp tục phải chịu sự cạnh tranh không nhỏ đến từ Lamine Yamal, cầu thủ vẫn đang tỏa sáng trong màu áo Barcelona.

Còn nhớ vào tháng 9, Dembele đã xuất sắc đoạt danh hiệu Quả bóng vàng 2025. Trong khi đó, Yamal dù có màn thể hiện xuất sắc nhưng cũng chỉ xếp thứ 2 khi thua thiệt về danh hiệu so với Dembele.

Trong bản danh sách này, tiền vệ Cole Palmer cũng nhận được sự quan tâm sau khi anh tỏa sáng để giúp Chelsea giành chức vô địch FIFA Club World Cup 2025.

Ở chiều ngược lại, Erling Haaland dù ghi được 34 bàn thắng trên mọi đấu trường ở mùa trước nhưng không có tên trong danh sách đề cử. Trước đó, Haaland từng được đề cử bốn kỳ liên tiếp, giai đoạn 2021-2024.

Lionel Messi cũng không có tên trong danh sách này. Đây cũng là lần đầu Messi vắng mặt trong danh sách đề cử, từ khi giải thưởng ra đời năm 2016. Trong lịch sử, siêu sao người Argentina đang giữ kỷ lục ba lần đoạt giải, và 9 lần được đề cử.

Vinicius Junior, cầu thủ năm ngoái đã đoạt FIFA The Best, nhưng vắng mặt trong bản danh sách đề cử do phong độ đi xuống.

Năm ngoái, Vinicius đoạt FIFA The Best. Đến năm nay, anh không góp mặt ở danh sách đề cử cũng bởi phong độ đi xuống.

Cristiano Ronaldo tiếp tục không có tên trong danh sách. Tuy nhiên, đây là điều không bất ngờ khi mà lần gần nhất anh góp mặt là vào năm 2021.

Mặc dù không có tên trong danh sách đề cử Cầu thủ nam hay nhất năm 2025 song Erling Haaland, Lionel Messi, Vinicius Junior và Cristiano Ronaldo vẫn được đề cử đội hình tiêu biểu FIFA The Best 2025 ở vị trí tiền đạo.

Mùa giải 2024-2025, Ronaldo ghi 35 bàn, 4 kiến tạo và giành danh hiệu Vua phá lưới Saudi Pro League. Trong khi đó, Messi tỏa sáng rực rỡ tại Inter Miami - ghi 40 bàn, 19 kiến tạo - đưa đội bóng nước Mỹ đến danh hiệu đầu tiên trong lịch sử.

Ở hạng mục nữ, Aitana Bonmatí (Barcelona, Tây Ban Nha) tiếp tục được đánh giá cao cho giải thưởng nữ cầu thủ xuất sắc nhất.

Ở hạng mục Huấn luyện viên hay nhất, Luis Enrique (PSG) sẽ cạnh tranh cùng Arne Slot (Liverpool), Mikel Arteta (Arsenal) và Hansi Flick (Barcelona).

Các ứng viên Huấn luyện viên nữ xuất sắc nhất năm 2025 có Sonia Bompastor (Chelsea), Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyon), Seb Hines (Orlando Pride), Renée Slegers (Arsenal) và Sarina Wiegman (Đội tuyển Anh).

Giải thưởng The Best được FIFA được bốn nhóm bình chọn quyết định, gồm Huấn luyện viên và đội trưởng các đội tuyển quốc gia, nhà báo thuộc các liên đoàn thành viên FIFA, cùng người hâm mộ toàn cầu bỏ phiếu trực tuyến. Mỗi nhóm góp 25% trọng số phiếu bầu.

Chi tiết các đề cử FIFA The Best 2025

Cầu thủ nam xuất sắc nhất: Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha và Dembele. Phía sau họ là Barcelona với 3 ngôi sao góp mặt là Pedri, Raphinha và Yamal. Những ứng viên còn lại là Harry Kane (Bayern), Mbappe (Real), Cole Palmer (Chelsea) và Salah (Liverpool).

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Sandy Baltimore (Chelsea, Pháp), Nathalie Björn (Chelsea, Thụy Điển), Aitana Bonmatí (Barcelona, Tây Ban Nha), Lucy Bronze (Barcelona, Anh), Mariona Caldentey (Arsenal, Tây Ban Nha), Temwa Chawinga (Paris FC, Malawi), Kadidiatou Diani (PSG, Pháp), Melchie Dumornay (Lyon, Haiti), Patri Guijarro (Barcelona, Tây Ban Nha), Lindsey Horan (Lyon, Mỹ), Lauren James (Chelsea, Anh), Chloe Kelly (Manchester City, Anh), Ewa Pajor (Wolfsburg, Ba Lan), Clàudia Pina (Barcelona, Tây Ban Nha), Alexia Putellas (Barcelona, Tây Ban Nha), Alessia Russo (Arsenal, Anh) và Leah Williamson (Arsenal, Anh).

Thủ môn nữ xuất sắc nhất năm 2025 : Ann-Katrin Berger (Chelsea, Đức), Cata Coll (Barcelona, Tây Ban Nha), Christiane Endler (Lyon, Chile), Hannah Hampton (Chelsea, Anh), Anna Moorhouse (Orlando Pride, Mỹ), Chiamaka Nnadozie (Paris FC, Nigeria) và Phallon Tullis-Joyce (Manchester United, Mỹ).

Thủ môn nam xuất sắc nhất năm 2025: Alisson Becker (Liverpool, Brazil), Thibaut Courtois (Real Madrid, Bỉ), Gianluigi Donnarumma (PSG, Italia), Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa, Argentina), Manuel Neuer (Bayern Munich, Đức), David Raya (Arsenal, Tây Ban Nha), Yann Sommer (Inter Milan, Thụy Sĩ) và Wojciech Szczęsny (Juventus, Ba Lan).

HLV nam xuất sắc nhất năm 2025 : Luis Enrique Martínez (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Mikel Arteta (Arsenal), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Đội tuyển Bồ Đào Nha), Arne Slot (Liverpool) và Javier Aguirre (Đội tuyển Mexico).

HLV nữ xuất sắc nhất năm 2025: Sonia Bompastor (Chelsea), Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyon), Seb Hines (Orlando Pride), Renée Slegers (Arsenal) và Sarina Wiegman (Đội tuyển Anh)./.

Theo TTXVN