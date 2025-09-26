Công an tỉnh Thanh Hóa: Dâng hương tưởng nhớ và tri ân nữ Anh hùng liệt sĩ CAND Nguyễn Thị Lợi

Nhân kỉ niệm 75 năm ngày mất của nữ Anh hùng Liệt sĩ CAND Nguyễn Thị Lợi (27/9/1950 - 27/9/2025), sáng 26/9, tại khuôn viên Công an tỉnh, Đoàn đại biểu Công an tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân nữ Anh hùng Liệt sĩ CAND Nguyễn Thị Lợi - người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, hi sinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì hoà bình, thống nhất đất nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cách đây 75 năm, đêm 26 rạng sáng ngày 27/9/1950, tại vùng biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, Tổ Điệp báo Nha Công an Trung ương phối hợp với Ty Công an Thanh Hóa đã lập chiến công oanh liệt, đánh đắm Thông báo hạm AmiôĐanhvin của thực dân Pháp - một chiếc tàu lớn nhất trong 4 Thông báo hạm của Pháp đang hoạt động ở Thái Bình Dương hiện đang neo đậu ở khu vực biển Sầm Sơn.

Trong trận đánh đặc biệt xuất sắc đó, nữ điệp báo Nguyễn Thị Lợi trong vai phu nhân của “Quốc vụ khanh” đã trực tiếp mang va li thuốc nổ lên Thông báo hạm và đã anh dũng hy sinh. Chiến công vang dội này đã đập tan mưu đồ đen tối của thực dân Pháp tấn công ra vùng tự do Liên khu IV, phá hoại hậu phương kháng chiến của ta. Chiến công ấy mãi mãi đi vào lịch sử truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam nói chung, lực lượng tình báo CAND và Công an Thanh Hóa nói riêng trong thời kỳ còn non trẻ.

Ghi nhận chiến công và sự hy sinh cao cả của nữ điệp báo Nguyễn Thị Lợi, ngày 08/3/1995, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ CAND Nguyễn Thị Lợi. Công an tỉnh Thanh Hóa đã dựng tượng đài Chị trang trọng trong khuôn viên Công an tỉnh để tưởng nhớ công lao to lớn của Chị và giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ CAND Nguyễn Thị Lợi.

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã thành kính dâng hương tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc; đồng thời tri ân sự hi sinh cao cả của liệt sĩ CAND Nguyễn Thị Lợi và hứa trước anh linh nữ Anh hùng liệt sĩ sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, nguyện đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trên mặt trận giữ gìn an ninh, trật tự, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Theo Công an Thanh Hóa