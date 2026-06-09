Công an tìm bị hại liên quan sàn giao dịch bất hợp pháp Fnory

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa xác định các bị can trong vụ án cùng đồng phạm đã tạo lập sàn giao dịch bất hợp pháp có tên "Fnory.com", đưa ra thông tin gian dối, lôi kéo, dụ dỗ các cá nhân nạp tiền để chiếm đoạt.

Các đối tượng và tang vật trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch bất hợp pháp Fnory.com.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra từ tháng 8/2023 đến tháng 12/2024 trên không gian mạng, qua sàn giao dịch ngoại hối Fnory.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xác định các bị can trong vụ án cùng đồng phạm đã tạo lập sàn giao dịch bất hợp pháp có tên "Fnory.com", rồi đưa ra thông tin gian dối, lôi kéo, dụ dỗ các cá nhân nạp tiền vào tài khoản của sàn để giao dịch đầu tư vàng, dầu, các cặp ngoại tệ... Sau đó thực hiện các thủ đoạn để chiếm đoạt tiền của bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo ai là bị hại đã thực hiện việc đều tư, giao dịch trên sàn Fnory.com và bị chiếm đoạt tài sản thì liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để được giải quyết.

Trong thời hạn điều tra vụ án, nếu không tiếp nhận thông tin của bị hại thì Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ kết thúc điều tra vụ án và xử lý các bị can theo quy định pháp luật.

Nơi làm việc, tiếp nhận thông tin, tài liệu: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa hoặc liên hệ điều tra viên thụ lý: Vũ Văn Hai, số điện thoại 0919.739.836; Nguyễn Trường Quân, số điện thoại 0912.225.113 và Lê Quang Trung, số điện thoại 0946.636.636 để được hướng dẫn, giải quyết.

NM (Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa)