Công an Thanh Hoá hỗ trợ di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn

Để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng khác nỗ lực di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời giúp dân chủ động các biện pháp ứng phó.

Lực lượng Công an chủ động hỗ trợ di dời người dân tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi tránh trú an toàn.

Lực lượng Công an các xã trên địa bàn đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tại chỗ trực tiếp đến các ngầm tràn, các điểm bị ngập nước và có nguy cơ sạt lở cao để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ Nhân dân di dời đến khu vực an toàn.

Công an phường Ngọc Sơn hỗ trợ người dân đưa đồ đạc lên cao để tránh bị ngập nước.

Lực lượng công an hỗ trợ người già di chuyển đến nơi an toàn.

Công an xã Lam Sơn hỗ trợ người dân sinh sống ở vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Lực lượng Công an phường Ngọc Sơn giúp đưa người dân tại khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Xuân Chinh hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng công an hỗ trợ trẻ em đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ công an giúp đỡ Nhân dân thu hoạch lúa màu.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân sắp xếp tàu thuyền neo đậu đảm bảo an toàn.

Lực lượng công an tập trung tổ chức hướng dẫn, phân luồng, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực ngầm, tràn, đường bị ngập, bến đò ngang, nơi sạt lở nguy hiểm.

Quốc Hương và CTV