Công an Thanh Hóa đi đầu trong chuyển đổi số

Thời gian gần đây, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang mang đến những thay đổi vượt bậc, giúp mọi thủ tục hành chính trên lĩnh vực giao thông trở nên nhanh chóng, tiện lợi và minh bạch hơn. Từ việc xử lý vi phạm bằng hệ thống camera giám sát, đăng ký phương tiện trực tuyến, đến sát hạch và cấp giấy phép lái xe... tất cả đều được số hóa. Thượng tá Trang Công Đông, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Sở Giao thông - Vận tải (nay là Sở Xây dựng), lực lượng cảnh sát giao thông đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số nhằm nhanh chóng tối ưu quy trình, mở rộng kênh tiếp nhận hồ sơ tại công an cấp xã, phường và trực tuyến. Đồng thời giám sát toàn bộ kỳ thi bằng hệ thống camera nhằm đảm bảo tính minh bạch, chống gian lận. Nhờ cách làm quyết liệt và đồng bộ, từ tháng 3 đến tháng 8/2025, Công an tỉnh đã cấp mới, đổi và cấp lại hơn 26.000 giấy phép lái xe; tổ chức 41 kỳ sát hạch cho gần 14.000 học viên. Kết quả đạt được không chỉ thể hiện năng lực tổ chức, điều hành của lực lượng công an, mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của quá trình chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông”.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chuyển đổi số, trong những năm gần đây, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của Công an tỉnh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, lực lượng công an toàn tỉnh đã tiên phong, gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 gắn với chuyển đổi số trong lực lượng công an Nhân dân, tập trung chuyển đổi hoạt động lên môi trường số ở các lĩnh vực, từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu.

Xác định rõ dữ liệu dân cư chính là “trái tim” của tiến trình chuyển đổi số, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ một chiến dịch làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu với quyết tâm cao chưa từng có. Từng cán bộ, chiến sĩ được phân công “cầm tay, rà từng hộ, từng người”, trực tiếp xuống địa bàn để kiểm tra, đối chiếu, rà soát từng trường hợp sai lệch thông tin, thiếu dữ liệu hoặc thông tin trùng lặp. Cùng với đó, hàng loạt tổ công tác lưu động được thành lập, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ dân phố và các ban, ngành, đoàn thể để lập danh sách, nắm chắc từng nhân khẩu, di biến động trên địa bàn. Nhờ cách làm kiên trì, quyết liệt và tỉ mỉ đến từng chi tiết, Thanh Hóa đã liên tục nằm trong tốp đầu các địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng dữ liệu dân cư.

Để chuyển đổi trạng thái từ môi trường làm việc “truyền thống” lên môi trường “điện tử” phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn, Công an tỉnh đã triển khai hiệu quả 74 dịch vụ công trực tuyến trên rất nhiều lĩnh vực. Trong đó, nhiều dịch vụ có tỷ lệ trực tuyến cao, như: cấp hộ chiếu phổ thông trong nước; thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy; đăng ký con dấu... Đồng thời hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công có sử dụng thông tin về công dân, nhất là trong thời gian đầu khi triển khai bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan; bố trí máy tính, mạng internet, triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Công an; hướng dẫn thanh toán trực tuyến, hỗ trợ cài đặt VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã triển khai thực hiện cao điểm, đẩy mạnh công tác cấp căn cước, duy trì cấp tài khoản định danh điện tử; tham mưu triển khai có hiệu quả Luật Căn cước 2023 trên địa bàn toàn tỉnh... Đến nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 3,8 triệu thẻ căn cước tích hợp định danh điện tử; trên 2,9 triệu tài khoản định danh VNeID mức độ 2 được kích hoạt... Nhờ đó, người dân và doanh nghiệp đã được cung cấp nhiều tiện ích trong giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại; công khai, minh bạch góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng vặt, phòng chống hiệu quả tội phạm, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, giữ gìn trật tự xã hội, tạo văn minh xã hội.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, lực lượng công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục ứng dụng nền tảng số, thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả các mặt công tác, nhất là trong triển khai thực hiện Đề án 06 nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, tạo sự đồng thuận và bảo đảm sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp trong thực hiện chuyển đổi số.

Bài và ảnh: Quốc Hương