Còn 5 dự án cao tốc Bắc - Nam không kịp tiến độ thu phí từ ngày 15/7

Dự kiến từ 15/7, chỉ 5 dự án cao tốc Bắc - Nam đủ điều kiện thu phí điện tử, trong khi 5 dự án khác chưa kịp tiến độ do hệ thống kỹ thuật và dữ liệu chưa hoàn thiện.

Trạm dừng nghỉ tạm tại Km427+035 cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc địa phận tỉnh Nghệ An.

Hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đang được các Ban Quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện để bàn giao, đưa vào vận hành theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng trước ngày 15/7/2026.

Trong số các dự án này, Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, 5 dự án thành phần từ Bãi Vọt đến Cam Lộ có khả năng tổ chức thu phí từ ngày 15/7/2026 theo kế hoạch. Còn 5 dự án đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang được xác định khó đáp ứng tiến độ thu phí từ ngày 15/7, trong khi 2 dự án Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau dự kiến có thể triển khai thu phí trong tháng 8/2026.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử giao thông đường bộ vẫn chưa được đưa vào vận hành theo quy định do chưa hoàn thành việc kết nối, đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống Back-End. Trong khi đó, công trình kiểm soát tải trọng xe chưa thể vận hành vì chưa hoàn tất việc kết nối dữ liệu với Cục Đăng kiểm Việt Nam và lực lượng Cảnh sát giao thông.

Đối với hệ thống Back-End thu phí, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ ra một số tồn tại quan trọng như dữ liệu giao dịch chưa đầy đủ hình ảnh phương tiện, chức năng đối soát và chuyển tiền chưa hoàn thiện, nhiều khâu vẫn phải thực hiện thủ công; đồng thời còn xảy ra chênh lệch dữ liệu giữa các hệ thống. Hiện trách nhiệm khắc phục được giao cho Ban Quản lý dự án 7 cùng các nhà thầu phát triển phần mềm.

Ở trạm thu phí, quá trình vận hành vẫn ghi nhận một số bất cập về nhận diện biển số, ghép ảnh giao dịch, dữ liệu hậu kiểm và hạ tầng kỹ thuật. Một số trạm chưa có thiết bị dự phòng, hệ thống cáp điện, cáp quang tại nhiều vị trí chưa được bảo vệ đúng thiết kế, trong khi phần mềm hậu kiểm và đối soát doanh thu vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, các Ban Quản lý dự án cần tiếp tục khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại còn lại, hoàn thành đưa hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử giao thông đường bộ và công trình kiểm soát tải trọng xe vào vận hành trước ngày 15/7/2026; đồng thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý và bảo đảm an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Ban Quản lý dự án rút kinh nghiệm từ quá trình triển khai thu phí tại 5 dự án cao tốc giai đoạn 2017 - 2020, đặc biệt trong việc hoàn thiện thiết kế hệ thống, tổ chức vận hành thử tối thiểu 15 ngày để rà soát, hiệu chỉnh kỹ thuật và xử lý các tình huống phát sinh trước khi thu phí chính thức.

Về việc triển khai thu phí tại các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020, hệ thống thu phí điện tử không dừng tại 5 dự án thành phần gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây chính thức vận hành từ 22 giờ ngày 2/3/2026 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Kết quả ghi nhận đến ngày 21/6/2026, hệ thống đã ghi nhận hơn 12,8 triệu lượt giao dịch, tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt trên 1.219 tỷ đồng. Cụ thể, tháng 3 ghi nhận trên 2,6 triệu lượt xe với số thu hơn 260 tỷ đồng; tháng 4 đạt trên 3,4 triệu lượt xe, thu hơn 333 tỷ đồng; tháng 5 đạt trên 3,6 triệu lượt xe, thu hơn 348 tỷ đồng; riêng 3 tuần đầu tháng 6 ghi nhận trên 3 triệu lượt xe, số thu đạt trên 274 tỷ đồng.

Hiện một số hạng mục thuộc hệ thống thu phí điện tử không dừng trên các đoạn tuyến cao tốc này vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện để bảo đảm vận hành đúng yêu cầu như hệ thống giám sát điều hành giao thông trên cao tốc, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử giao thông đường bộ, công trình kiểm soát tải trọng xe.

Ban Quản lý dự án và chủ đầu tư đang tiếp tục tổ chức đánh giá hiệu năng vận hành (KPI) lđể kiểm chứng chất lượng sau khi các đơn vị hoàn thiện, nâng cấp hệ thống.

Nguồn: https://vtv.vn/con-5-du-an-cao-toc-bac-nam-khong-kip-tien-do-thu-phi-tu-ngay-15-7-100260713131551584.htm