Cô giáo tâm huyết với sự nghiệp trồng người

Không ngừng nỗ lực vượt khó nâng cao chất lượng dạy học, tích cực tham gia các phong trào của nhà trường và luôn được đồng nghiệp quý mến - đó là những lời nhận xét của tập thể sư phạm Trường THPT Lê Lai (xã Kiên Thọ) khi nói về cô giáo Nguyễn Thị Dậu, giáo viên môn Lịch sử.

Cô giáo Nguyễn Thị Dậu, Trường THPT Lê Lai trao đổi cùng học sinh.

Từ thuở bé, Nguyễn Thị Dậu luôn ước mơ trở thành cô giáo. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô đã đăng ký dự thi và trúng tuyển vào Khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh. Năm 2003, sau khi tốt nghiệp, cô Dậu được phân công giảng dạy tại Trường THPT Lê Lai. Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, cô Dậu không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trong mỗi bài giảng, cô luôn phát huy vai trò học sinh là trung tâm, kết hợp linh hoạt các thiết bị công nghệ để trình chiếu hình ảnh, video trực quan giúp các em khắc sâu kiến thức. Đặc biệt, cô còn khéo léo lồng ghép nhiều kiến thức mang đậm tính thời sự vào từng bài giảng thu hút học sinh theo dõi và tương tác. Nhờ vậy, chất lượng môn Lịch sử tại các lớp cô phụ trách ngày càng nâng cao.

Bên cạnh công tác giảng dạy, cô Dậu còn được ban giám hiệu tin tưởng giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi. Bằng sự tận tâm và phương pháp dạy học khoa học, đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử do cô trực tiếp phụ trách đã nhiều năm liền đoạt giải cao.

Đặc biệt, tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa năm học 2025-2026, cả 5 học sinh do cô bồi dưỡng tham gia đều đoạt giải, trong đó có 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải kihuyến khích.

Khi được hỏi về kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi, cô giáo Nguyễn Thị Dậu chia sẻ: “Nhận thức rõ trách nhiệm của người giáo viên, ngay khi được ban giám hiệu giao nhiệm vụ, tôi đã chủ động lựa chọn những em có tố chất, tiếp thu bài nhanh vào đội tuyển để bồi dưỡng. Trong quá trình ôn luyện, tôi thường xuyên cho các em thử sức với các đề thi giúp tôi đánh giá chính xác sự tiến bộ, từ đó kịp thời điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với năng lực từng em. Bên cạnh đó, tôi luôn gần gũi động viên, khích lệ tinh thần để các em có động lực học tập tốt".

Ngoài thời gian đứng trên bục giảng, cô Nguyễn Thị Dậu còn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, nghiên cứu khoa học gắn với đổi mới phương pháp dạy học; tích cực thực hiện các chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm để vận dụng vào công tác giảng dạy. Trong 23 năm công tác, cô Dậu đã có 15 sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có 2 sáng kiến đạt loại B cấp ngành... Với những đóng góp của mình, cô Nguyễn Thị Dậu, đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen.

Thầy giáo Lê Hồng Kỳ, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lai, cho biết: “Cô Nguyễn Thị Dậu là giáo viên tâm huyết với nghề, luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, phong trào thi đua do nhà trường phát động. Cô Dậu đạt được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, được học trò yêu mến, đồng nghiệp tin tưởng. Những kết quả đạt được của cô đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của nhà trường".

Bài và ảnh: Xuân Anh