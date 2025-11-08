Hotline: 0822.173.636   |

Cô giáo mầm non yêu nghề, mến trẻ

(Baothanhhoa.vn) - Đó là cô giáo Lê Thị Vui, 38 tuổi, tổ trưởng tổ chuyên môn mẫu giáo, bí thư chi đoàn Trường Mầm non Thọ Thanh. Cô là tấm gương tiêu biểu điển hình về lòng nhiệt tình, tận tâm với nghề, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường.

Đó là cô giáo Lê Thị Vui, 38 tuổi, tổ trưởng tổ chuyên môn mẫu giáo, bí thư chi đoàn Trường Mầm non Thọ Thanh. Cô là tấm gương tiêu biểu điển hình về lòng nhiệt tình, tận tâm với nghề, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường.

Cô giáo Lê Thị Vui hướng dẫn các cháu luyện viết chữ.

Với ước mơ trở thành cô giáo mầm non, năm 2009 sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp mầm non của Trường Trung cấp sư phạm mẫu giáo - nhà trẻ Hà Nội, cô Vui được ngành giáo dục và đào tạo phân công về giảng dạy tại Trường Mầm non Thọ Thanh. 16 năm gắn bó với nghề nuôi dạy trẻ, cô luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Cô luôn xác định giáo viên mầm non là người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng cho sự phát triển nhân cách của trẻ, vì vậy cô cố gắng đem hết tình yêu thương, sự tâm huyết và kiến thức để nuôi dạy, chăm sóc trẻ. Với phương pháp giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”, trong mỗi trang giáo án, cô luôn trăn trở, đầu tư tâm huyết xây dựng bài giảng, lồng ghép với giáo dục kỹ năng sống để tạo hứng thú cho các cháu. Cô quan tâm, nắm bắt tâm lý, tính cách, sở thích của mỗi cháu, từ đó lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp. Cô không ngừng học tập, trau dồi kiến thức và đã tốt nghiệp Khoa Giáo dục mầm non, Trường Đại học Sư phạm 2 Hà Nội năm 2015. Thường xuyên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm và có nhiều sáng kiến được xếp loại cấp tỉnh, cấp huyện (cũ) được áp dụng vào công tác giảng dạy, như: “Một số biện pháp giúp trẻ nâng cao các trò chơi dân gian”; “Một số biện pháp giúp trẻ có kỹ năng sống độ tuổi 5 - 6 tuổi”; “Một số biện pháp giúp trẻ hoạt động tốt”...

Cùng với đó, cô thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin trong bài giảng, qua việc trình chiếu hình ảnh, video, giúp các cháu được quan sát trực quan, sinh động. Cô tìm hiểu, đọc thêm các tài liệu, phương pháp trên mạng internet để áp dụng sáng tạo làm đồ chơi, đồ dùng học tập phục vụ cho tiết dạy hiệu quả hơn. Vì vậy, các cháu đến lớp đều thích tham gia các hoạt động, phát huy được tính tích cực, năng động và sáng tạo ở trẻ. Lớp học do cô chủ nhiệm nhiều năm được nhà trường chọn làm lớp điểm của trường và lớp học thân thiện, học sinh tích cực.

Cô giáo Lê Thị Vui còn tích cực tham gia các cuộc thi, phong trào, hoạt động của trường, địa phương, như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”... Cô luôn nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, trong soạn giáo án điện tử, hay kinh nghiệm viết sáng kiến, làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các hoạt động để tham gia các cuộc thi giáo viên mầm non giỏi các cấp.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liên tục cô giáo Lê Thị Vui đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên giỏi, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

Bài và ảnh: Khánh Linh

