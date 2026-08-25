CLB Thanh Hóa hé lộ diện mạo mới trước thềm mùa giải 2026/2027

CLB Thanh Hóa đang từng bước hé lộ diện mạo mới trước thềm mùa giải 2026/2027 với tên gọi, logo và trang phục thi đấu có nhiều thay đổi. Đây được xem là những dấu hiệu đầu tiên cho một chương mới của đội bóng xứ Thanh.

Website của VPF đã cập nhật tên và logo mới của CLB Thanh Hóa.

Ngày 24/8, trên website chính thức của Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), tên gọi và logo của đội bóng xứ Thanh đã được cập nhật thành CLB Thanh Hóa, thay cho tên gọi Đông Á Thanh Hóa trước đây.

Việc thay đổi tên gọi, logo diễn ra trong bối cảnh đội bóng đã thống nhất và hoàn tất các thủ tục bàn giao sang Công ty CP Phát triển bóng đá Thanh Hóa. Những thông tin liên quan dự kiến sẽ được CLB công bố đầy đủ hơn tại lễ xuất quân trước thềm mùa giải mới.

Trước đó, ngày 23/8, CLB Thanh Hóa chính thức xác nhận sẽ đồng hành cùng thương hiệu Jogarbola về trang phục thi đấu trong mùa giải 2026/2027. Theo đó, bộ trang phục sân nhà mang màu vàng truyền thống, trang phục sân khách màu đỏ và mẫu áo thứ ba màu trắng.

Đội bóng xứ Thanh hé lộ thiết kế trang phục cho mùa giải mới, đánh dấu sự đồng hành của Jogarbola.

Những thay đổi về tên gọi, logo và trang phục đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá xứ Thanh trong bối cảnh CLB Thanh Hóa chuẩn bị bước vào mùa giải mới với nhiều kỳ vọng.

Dự kiến, đầu tháng 9, CLB Thanh Hóa sẽ tổ chức lễ xuất quân, qua đó chính thức giới thiệu diện mạo mới và những thông tin quan trọng trước mùa giải 2026/2027.

HLV Mai Xuân Hợp (trái) và các học trò đang tích cực tập luyện cho mùa giải mới. Ảnh: Trung Trần

Theo lịch thi đấu, CLB Thanh Hóa sẽ có trận ra quân trên sân nhà, tiếp đón Đà Nẵng vào lúc 18 giờ ngày 6/9 trong khuôn khổ vòng 1 LPBank V.League 1-2026/2027.

Với diện mạo mới cùng sự chuẩn bị cho mùa giải mới, trận đấu với Đà Nẵng không chỉ là trận khai màn V.League mùa giải mới mà còn đánh dấu cột mốc đáng chú ý của CLB Thanh Hóa trong một giai đoạn mới.

Hoàng Sơn