CLB Đông Á Thanh Hoá nỗ lực giành thứ hạng cao ở mùa giải 2025/2026

Sáng 14/8, Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hoá đã tổ chức Lễ xuất quân tham dự mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2025/2026. Đây là mùa giải đánh dấu nhiều đổi mới, mang theo nhiều kỳ vọng đối với đội bóng xứ Thanh.

Các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc CLB Đông Á Thanh Hoá giành thứ hạng cao tại mùa giải 2025/2026.

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hoá khẳng định đội bóng đặt mục tiêu giành thứ hạng cao tại V.League 2025-2026, đồng thời để lại hình ảnh về một đội bóng chuyên nghiệp và fair-play.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, một số đơn vị, nhà tài trợ và toàn thể ban huấn luyện và cầu thủ của CLB Đông Á Thanh Hoá.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hoá khẳng định: “Bóng đá là một phần máu thịt của vùng đất xứ Thanh – mảnh đất địa linh nhân kiệt. Chúng ta tự hào với những cột mốc lịch sử, đặc biệt là 2 chức vô địch cúp quốc gia liên tiếp ở các mùa giải 2023 và 2023/2024.

Điều làm nên sức mạnh của CLB không chỉ nằm ở thành tích trên sân cỏ, mà còn ở bản sắc xứ Thanh: tinh thần đoàn kết, kiên cường, không bỏ cuộc, luôn thi đấu bằng trái tim rực lửa. Mùa giải mới sẽ có những khó khăn và thử thách, nhưng đó cũng là cơ hội để toàn đội vươn lên, khẳng định vị thế và chinh phục những đỉnh cao mới”.

CLB Đông Á Thanh Hoá ra mắt logo mới ngay tại lễ xuất quân mùa giải 2025/2026.

Mẫu trang phục tập luyện, thi đấu của Đông Á Thanh Hoá mùa giải 2025/2026.

Mùa giải 2025/2026 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi CLB ra mắt logo mới ngay tại lễ xuất quân. Bên cạnh đó, đội bóng giới thiệu dàn lực lượng mới với những bản hợp đồng đáng chú ý như trung vệ kỳ cựu Quế Ngọc Hải, hai ngoại binh Rimario và Ribamar được giữ chân, cùng tân binh trung vệ Mbodj và tiền vệ Odilzhon Abdurakhmanov.

Đây cũng là mùa giải đầu tiên CLB kết hợp cùng nhà tài trợ trang phục Wika, ra mắt các mẫu áo thi đấu, tập luyện và di chuyển với thiết kế mới mẻ, ấn tượng.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng đội bóng xứ Thanh giành thứ hạng cao ở mùa giải năm nay.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bày tỏ niềm tin vào đội bóng: “Với sự đầu tư, bổ sung và tăng cường lực lượng, CLB Đông Á Thanh Hoá đã đảm bảo các điều kiện để đặt mục tiêu đạt thứ hạng cao tại cả V.League và Cúp Quốc gia năm nay.

Ban lãnh đạo CLB cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, quan tâm xây dựng thương hiệu, hướng tới hoạt động chuyên nghiệp, bền vững". Đồng chí mong muốn các cầu thủ đoàn kết, quyết tâm cả trong tập luyện và thi đấu để đạt thành tích tốt nhất, đáp lại tình cảm và sự ủng hộ của người hâm mộ.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tặng hoa chúc mừng CLB Đông Á Thanh Hoá.

Hội CĐV Bóng đá Thanh Hoá tiếp tục đồng hành, tiếp sức về tinh thần cho CLB Đông Á Thanh Hoá ở mùa giải 2025/2026.

CLB Đông Á Thanh Hoá tri ân nhà tài trợ.

CLB giới thiệu toàn thể ban huấn luyện và cầu thủ ở mùa giải mới.

Đại diện Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), ông Nguyễn Minh Ngọc đánh giá cao tinh thần chiến đấu và bản sắc riêng của CLB Đông Á Thanh Hoá, đồng thời kỳ vọng đội bóng sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, chất lượng. Ông Ngọc cho biết thêm V.League 2025/2026 sẽ được bố trí thêm xe VAR để đảm bảo tất cả trận đấu đều có VAR hỗ trợ.

Theo lịch thi đấu, CLB Đông Á Thanh Hoá sẽ thi đấu trận ra quân trên sân nhà gặp CLB SHB Đà Nẵng vào ngày 17/8 tới.

Hoàng Sơn