CLB Công an Hà Nội đăng quang Siêu cúp Quốc gia 2025/26; Man Utd đè bẹp Ipswich Town

HLV Polking tiến cử trung vệ Việt kiều Adou Legley Minh lên tuyển Việt Nam; Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vô địch châu Á, giành vé dự Olympic 2028; Chelsea đánh bại Brighton trong “mưa” bàn thắng... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (31/8).

CLB Công an Hà Nội đăng quang Siêu cúp Quốc gia 2025/26

Tối 30/8, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã có màn trình diễn thuyết phục khi giành chiến thắng 5-0 trước CLB Công an TP.HCM, qua đó đoạt Siêu cúp Quốc gia 2025/2026.

Siêu cúp Quốc gia 2025/2026 là đòn bẩy để nhà đương kim vô địch V.League quyết tâm chinh phục những mục tiêu lớn trong chặng đường phía trước. Ảnh: Ngọc Tú

Nhập cuộc chủ động và kiểm soát hoàn toàn thế trận, đội bóng Thủ đô nhanh chóng cụ thể hóa sức ép bằng những bàn thắng sớm. Sang hiệp hai, CAHN tiếp tục duy trì thế trận một chiều, liên tục dồn ép đối phương và ghi thêm nhiều bàn thắng để khép lại chiến thắng tưng bừng.

Danh hiệu Siêu cúp Quốc gia này là sự khởi đầu không thể hoàn hảo hơn, tạo đà tâm lý hưng phấn cho thầy trò HLV Mano Polking trước thềm mùa giải mới đầy thử thách.

HLV Polking tiến cử trung vệ Việt kiều Adou Legley Minh lên tuyển Việt Nam

Sau chiến thắng 5-0 trước CLB Công an TP.HCM tại Siêu cúp Quốc gia tối 30/8, HLV Alexandre Polking đã chính thức tiến cử trung vệ Việt kiều Nguyễn Adou Legley Minh lên đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Adou Legley Minh được tiến cử lên đội tuyển quốc gia. Ảnh: Internet

Vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch, Adou Legley Minh đã chơi xuất sắc nơi hàng thủ cùng Cao Pendant Quang Vinh. Trên khán đài sân Hàng Đẫy, HLV Kim Sang-sik đã trực tiếp theo dõi để rà soát lực lượng chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup vào trung tuần tháng 9.

Dù quyền quyết định thuộc về HLV trưởng ĐTQG, ông Polking đánh giá rất cao năng lực và khẳng định bộ đôi học trò sẵn sàng cống hiến.

Man Utd đè bẹp Ipswich Town

Tại vòng 2 Ngoại hạng Anh 2026/2027, Manchester United đã giành chiến thắng thuyết phục 5-2 trước Ipswich Town trên sân nhà Old Trafford, đánh dấu khúc khải hoàn đầu tiên trong mùa giải mới.

Man Utd thắng đậm trong trận sân nhà đầu tiên của mùa giải. Ảnh: Reuters

Dù để đội khách vươn lên dẫn trước từ sớm, “Quỷ đỏ” đã vùng lên mạnh mẽ nhờ màn trình diễn chói sáng của đội trưởng Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha lập một cú hat-trick đẳng cấp và có đường kiến tạo để Mbeumo lập công, sau khi tận dụng triệt để những sai lầm từ hàng thủ đối phương.

Chiến thắng tưng bừng này giúp thầy trò HLV Michael Carrick vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Chelsea đánh bại Brighton trong “mưa” bàn thắng

Tại vòng 2 Ngoại hạng Anh diễn ra tối 30/8, Chelsea dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso đã đánh bại Brighton với tỷ số 4-3 tại Stamford Bridge, chính thức xóa dớp 4 trận toàn thua trước đối thủ này.

Đồng đội chia vui với Palmer (số 10) sau khi anh nâng tỷ số lên 4-2 cho Chelsea. Ảnh: Internet

“The Blues” sớm vượt lên dẫn trước 3 bàn nhờ công của Romeo Lavia, Pedro Neto và Joao Pedro. Dù Brighton vùng lên mạnh mẽ với cú đúp của Pascal Gross cùng bàn thắng của Malick Yalcouye, nhưng pha lập công đẳng cấp của Cole Palmer ở phút 74 đã ấn định chiến thắng nghẹt thở cho đội chủ nhà.

Với 7 bàn thắng sau hai vòng đấu đầu tiên, Xabi Alonso đã tái lập thành tích khởi đầu ấn tượng của các bậc tiền bối như Bobby Robson hay Marcelo Bielsa. Tuy nhiên, hàng thủ để thủng lưới tới 3 bàn vẫn là bài toán mà chiến lược gia người Tây Ban Nha cần sớm khắc phục.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vô địch châu Á, giành vé dự Olympic 2028

Tối 30/8, tại chung kết Giải bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2026, đội tuyển Thái Lan đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Trung Quốc với tỷ số kịch tính 3-2.

Các thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan mừng tấm vé dự Olympic 2028. Ảnh: Internet

Màn lội ngược dòng ấn tượng giúp đại diện Đông Nam Á bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Á và chính thức giành vé trực tiếp tham dự Olympic 2028. Trong khi đó, Nhật Bản giành HCĐ, đồng thời cùng Thái Lan và Trung Quốc đoạt vé dự World Cup bóng chuyền 2027.

Trong khi đó, Đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết sau thất bại trước Trung Quốc.

HS