Chuyện giảm nghèo...

Việc giao chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm ngoài ý nghĩa tạo động lực giúp các địa phương có nhiều giải pháp để giảm hộ nghèo, song thực tế hiện nay ở một số địa phương hộ nghèo chỉ còn các đối tượng bảo trợ và người già, nên chăng cần xem xét việc giao chỉ tiêu trong những trường hợp cụ thể như thế.

Được xã kêu gọi, vận động người thân hỗ trợ, chị Cao Thị Xuyên ở thôn Bắc Sơn, xã Hoằng Thanh đã có gian hàng tạp hóa ngay tại lối đi vào nhà.

Để giúp gia đình chị Cao Thị Xuyên ở thôn Bắc Sơn, xã Hoằng Thanh thoát khỏi hộ nghèo, chính quyền xã Hoằng Thanh đã kêu gọi, vận động người thân hỗ trợ, tạo sinh kế bằng kinh doanh gian hàng tạp hóa. Nhờ đó, cuộc sống của gia đình chị Xuyên đã bớt khó khăn và thoát khỏi hộ nghèo.

Chị Xuyên cho biết: “Do chồng thường xuyên ốm đau, ngoài lo thuốc men chạy chữa, tôi còn phải nuôi hai con ăn học nên cuộc sống gia đình rất khó khăn. Gần hết đời người nhưng vợ chồng vẫn ở nhờ trong ngôi nhà thờ. Rất may, được chính quyền xã, thôn đứng ra vận động người thân, bà con lối xóm hỗ trợ, giúp gia đình có vốn và vị trí để mở gian hàng tạp hóa trị giá khoảng gần 30 triệu đồng. Gần 3 năm mở gian hàng tạp hóa ngay trên lối đi vào nhà, bà con trong xóm đến mua hàng ủng hộ, giúp tôi có khoản thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/tháng và gia đình đã thoát hộ nghèo".

Là người cao tuổi và phải chăm sóc chồng ốm đau nhiều năm, gia đình bà Nguyễn Thị Hợi (75 tuổi) ở thôn Quả Cảm, xã Thắng Lợi thuộc diện hộ nghèo. Tuy nhiên, khi được cán bộ xã, thôn đến nhà tuyên truyền, vận động, bà vui vẻ và xin ra khỏi hộ nghèo vào dịp cuối năm 2025. Bà Hợi cho biết: “Gần 10 năm nay, chồng bà là ông Lê Văn Bân (86 tuổi) bị tai biến nên nằm liệt giường, mọi sinh hoạt cá nhân của ông đều một tay bà giúp đỡ. Do phải chăm sóc ông, nhiều năm nay bà không còn làm ruộng nhưng các khoản trợ cấp của xã hội dành cho người tai biến 1,2 triệu đồng/tháng và người chăm sóc được 500 nghìn đồng/tháng, giúp bà đỡ bớt gánh nặng tiền mua thuốc thang cho ông và chi tiêu sinh hoạt cho 2 ông bà. Vì vậy, khi cán bộ xã và thôn đến nhà tuyên truyền, vận động ra khỏi hộ nghèo, bà đồng tình, ủng hộ".

Theo bà Hợi, việc gia đình bà có trong danh sách hộ nghèo hay không cũng không ảnh hưởng nhiều. Bởi, nếu còn hộ nghèo, các chính sách ưu đãi như vay vốn, tạo việc làm... không phù hợp với gia đình bà. Còn bảo hiểm y tế, hay đi khám bệnh, cả 2 ông bà đều có bảo hiểm và đang hưởng chính sách khám chữa bệnh dành cho người cao tuổi. Hơn nữa, tuy không còn là hộ nghèo nhưng vào các dịp lễ, tết hay khi các nhà hảo tâm tặng quà, xã đều quan tâm dành cho hai ông bà. “Duy chỉ khi không còn là hộ nghèo, khoản tiền điện Nhà nước hỗ trợ mỗi tháng gia đình sẽ không còn nhận được nữa, nhưng vì cái chung nên hy sinh một chút cũng không sao”, bà Hợi nói.

Được biết, sau ổn định tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thắng Lợi được giao giảm 38 hộ nghèo, còn xã Hoằng Thanh được giao giảm 25 hộ. Ông Vũ Thanh Tùng, Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Thắng Lợi và bà Nguyễn Thanh Nga, công chức phụ trách lĩnh vực giảm nghèo thuộc Phòng Kinh tế UBND xã Hoằng Thanh cho biết là để giảm hộ nghèo, địa phương đã rà soát, nắm bắt lại các hộ nghèo, đồng thời lên phương án giảm nghèo cụ thể cho từng hộ. Nếu hộ nghèo (trừ đối tượng bảo trợ) thiếu vốn, sẽ hỗ trợ vốn; thiếu việc làm, sẽ tạo việc làm, đồng thời gắn phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện, khả năng của từng hộ. Ngoài tích cực tuyên truyền, vận động để hộ nghèo, cận nghèo nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, sử dụng hiệu quả vốn vay, địa phương còn vận động, kêu gọi người thân, cộng đồng chung tay vào cuộc... Nhờ đó, số hộ nghèo của xã Thắng Lợi giảm 33/68 hộ và xã Hoằng Thanh giảm được 31/57 hộ.

Được biết, số hộ nghèo hiện nay ở xã Thắng Lợi và xã Hoằng Thanh đều là những hộ nghèo bền vững, thuộc các đối tượng bảo trợ và có hoàn cảnh rất thương tâm. Họ không còn sức khỏe nên không có nhu cầu cần hỗ trợ vốn hay hỗ trợ sinh kế... để thoát nghèo. Điển hình như hộ gia đình bà Trần Thị Sân (81 tuổi) ở thôn Giá Mai, xã Thắng Lợi, vừa là người cao tuổi, thần kinh không ổn định, hiện đang sống một mình, phải dựa vào người thân, họ hàng chăm sóc. Hoặc, trường hợp còn sức khỏe như hộ gia đình bà Trương Thị Viên (sinh năm 1954) ở thôn Bắc Sơn, xã Hoằng Thanh phải dành thời gian cùng một lúc chăm sóc cho 3 người bị bệnh thần kinh trong gia đình gồm chồng - ông Nguyễn Văn Sinh (sinh năm 1951) và 2 con trai là Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1979) và Nguyễn Văn Ngữ (sinh năm 1986), nhưng chỉ có hai bố con là ông Sinh và con trai út được hưởng chế độ bảo trợ...

Khó khăn trong thực hiện chỉ tiêu giảm hộ nghèo trong trường hợp là các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội không chỉ là việc khó diễn ra trên địa bàn xã Thắng Lợi hay xã Hoằng Thanh, mà là thực trạng ở những xã khác khi các hộ nghèo đã giảm kịch khung. Vậy nên chăng khi giao chỉ tiêu giảm nghèo, cũng cần căn cứ vào thực tế, xem xét việc giao chỉ tiêu trong những trường hợp cụ thể như thế ở các địa phương, để giao chỉ tiêu phù hợp, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao.

Bài và ảnh: Minh Lý