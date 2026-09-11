Chụp cắt lớp (chụp CT) giá bao nhiêu? Tiêu chí chọn địa chỉ chụp CT uy tín?

Chụp cắt lớp vi tính (CT Scan) là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại giúp phát hiện sớm nhiều tổn thương phức tạp. Tuy nhiên, chụp cắt lớp giá bao nhiêu và nên thực hiện ở đâu để đảm bảo an toàn, tiết kiệm thời gian là thắc mắc của rất nhiều người bệnh. Bài viết này sẽ tổng hợp bảng giá mới nhất và hướng dẫn bạn chủ động đặt lịch khám dễ dàng.

Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí chụp cắt lớp

Hiện nay, chi phí chụp cắt lớp dao động phổ biến từ 550.000 VNĐ đến 6.700.000 VNĐ cho một lần thực hiện. Câu hỏi chụp cắt lớp giá bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố cụ thể:

Bộ phận cần chụp: Chi phí chụp sọ não, phổi hay ổ bụng có sự chênh lệch so với dịch vụ tầm soát toàn thân.

Số lượng dãy cắt: Máy CT từ 1-32 dãy có chi phí thấp hơn so với các dòng máy hiện đại 64-128 dãy hay 256 dãy. Máy càng nhiều dãy, hình ảnh càng sắc nét và thời gian quét càng nhanh.

Sử dụng thuốc cản quang: Chụp CT có tiêm thuốc cản quang sẽ phát sinh thêm chi phí thuốc và công đoạn chuẩn bị kỹ thuật.

Cơ sở thực hiện: Mức giá khác nhau giữa bệnh viện công lập, phòng khám đa khoa và bệnh viện quốc tế.

Mức giá chụp cắt lớp phụ thuộc lớn vào số lượng dãy cắt của hệ thống máy CT.

Tiêu chí lựa chọn địa chỉ chụp cắt lớp uy tín

Khi chọn nơi chụp CT, bạn nên ưu tiên:

Máy CT hiện đại: Thiết bị được bảo trì tốt và có quy trình tối ưu liều tia theo từng người bệnh.

Bác sĩ giàu kinh nghiệm: Giúp đọc phim chính xác, hạn chế bỏ sót tổn thương.

Quy trình an toàn: Kiểm tra tiền sử dị ứng, thai kỳ và chức năng thận khi cần tiêm thuốc cản quang.

Có phương tiện cấp cứu: Sẵn sàng xử trí nếu xảy ra phản ứng với thuốc cản quang.

Trả kết quả thuận tiện: Hỗ trợ xem và lưu trữ hình ảnh, kết quả trực tuyến.

Lưu ý: Không nên chỉ dựa vào số dãy cắt của máy; liều tia còn phụ thuộc loại kỹ thuật, thể trạng người bệnh và giao thức chụp.

Người bệnh nên ưu tiên lựa chọn các địa chỉ y tế uy tín có công khai bảng giá minh bạch.

Đặt lịch chụp CT và kết nối bác sĩ tư vấn online qua IVIE - Bác sĩ ơi

Việc kết nối với bác sĩ tư vấn online trước khi thực hiện chụp cắt lớp đem lại nhiều sự chủ động cho người bệnh:

Tránh chỉ định thừa: Bác sĩ đánh giá triệu chứng ban đầu để tư vấn chính xác bạn có thực sự cần chụp CT hay chọn phương pháp khác như X-quang, MRI.

Hướng dẫn chuẩn bị kỹ lưỡng: Giúp bạn nắm rõ lưu ý nhịn ăn khi tiêm thuốc cản quang hoặc kiểm tra tiền sử dị ứng.

Đọc kết quả từ xa: Gửi file kết quả lên ứng dụng để được bác sĩ chuyên khoa đọc và giải đáp hướng điều trị.

Đặt lịch chủ động: Giảm thời gian chờ đợi xếp hàng tại bệnh viện, chủ động chọn khung giờ phù hợp.

3 bước đặt lịch chụp CT trên IVIE - Bác sĩ ơi:

Tải ứng dụng IVIE - Bác sĩ ơi trên App Store hoặc Google Play.

Tìm kiếm cơ sở y tế mong muốn và chọn dịch vụ Chụp cắt lớp.

Chọn khung giờ phù hợp, điền thông tin và bấm xác nhận đặt hẹn.

Đặt lịch chụp cắt lớp nhanh chóng trên IVIE - Bác sĩ ơi.

Kết luận

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã tìm được đáp án cho thắc mắc chụp cắt lớp giá bao nhiêu cũng như chuẩn bị tốt hơn về chi phí. Việc thăm khám đúng chỉ định không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn tối ưu ngân sách y tế cho gia đình.