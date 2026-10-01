iPhone 18 Pro hơn 17 Pro ở điểm nào, có cần vội lên đời?

Hai đời máy giống nhau nhiều hơn người mua nghĩ, và có nên đổi hay không phụ thuộc vào cách chiếc iPhone 17 Pro đang được sử dụng.

Gần hai tuần sau ngày mở bán, người đang dùng iPhone 17 Pro hẳn không ít lần tự hỏi có nên đổi máy. Apple vẫn giữ hai cỡ quen thuộc là iPhone 18 Pro 6,3 inch và iPhone 18 Pro Max 6,9 inch, còn ai muốn trải nghiệm khác hẳn thì đã có iPhone Duo màn hình gập. Đặt hai đời Pro cạnh nhau, danh sách điểm chung khá dài.

Hai chiếc iPhone Pro với cụm camera dạng thanh ngang quen thuộc. Ảnh minh hoạ

Những điểm gần như giữ nguyên

Theo trang thông số của Apple Việt Nam, iPhone 18 Pro có kích thước trùng khớp với iPhone 17 Pro. Màn hình 6,3 inch ProMotion 120Hz, độ sáng 3.000 nit ngoài trời, mặt trước Ceramic Shield 2, chuẩn IP68, nút Tác vụ, Điều khiển Camera và cổng USB-C đều không đổi. Camera Ultra Wide 48MP, Telephoto 4x 100 mm và camera trước 18MP Center Stage ƒ/1,9 cũng giống đời trước.

Phần mềm càng thu hẹp khoảng cách. iPhone 17 Pro đã lên được iOS 27 với phiên bản Apple Intelligence mới có hỗ trợ tiếng Việt, còn Siri AI trên cả hai máy hiện chỉ hỗ trợ tiếng Anh. Phần lớn tính năng mới dùng hằng ngày không nằm riêng ở máy mới.

Trải nghiệm màn hình ngoài trời gần như tương đồng giữa hai đời máy. Ảnh minh hoạ

Khác biệt thật nằm ở camera chính và tản nhiệt

Thay đổi dễ thấy nhất là khẩu độ tuỳ chỉnh trên camera Fusion Main, đi từ ƒ/1,48 đến ƒ/4,0 thay cho mức ƒ/1,78 cố định, kèm các điều khiển Pro cho khẩu độ, tốc độ màn trập, cân bằng trắng, biểu đồ và Phong Cách Nhiếp Ảnh 3 (tính năng camera nâng cấp). Trong bài đánh giá trên CNET, Patrick Holland cho biết khi khép khẩu độ về ƒ/4, đèn đường hiện thành tia sáng hình ngôi sao rõ nét, trong khi iPhone 17 Pro Max thường chỉ cho ra đốm sáng. Ông cũng tiếc việc nút Điều khiển Camera chưa chỉnh được khẩu độ hay tốc độ màn trập.

Kerry Wan của ZDNET lại nhận xét ảnh thiếu sáng của iPhone 18 Pro gần tương đương 17 Pro, và khó thấy chênh lệch tốc độ khi dùng thường ngày. Khác biệt chỉ lộ ra khi ép máy làm việc nặng: xuất loạt video 4K 360 độ khiến iPhone 17 Pro nóng tới mức ứng dụng tự thoát, còn máy mới xử lý trơn tru hơn. Đó là nhờ chip A20 Pro và buồng hơi có diện tích bề mặt gấp ba, được Apple công bố giúp hiệu năng duy trì tốt hơn đến 40%.

Pin, sạc và lựa chọn bản Pro Max

Ở bản 6,3 inch, iPhone 18 Pro đạt 34 giờ xem video và 23 giờ sử dụng thông thường, so với 31 giờ xem video của 17 Pro. Sạc có dây đạt 50% trong khoảng 15 phút với bộ tiếp hợp tương thích, nhanh hơn mốc 20 phút của đời trước. Đo thực tế, CNET ghi nhận máy nạp thêm 53% sau 15 phút, dù thời lượng pin những ngày thử đầu được đánh giá tương đương 17 Pro.

Chênh lệch rõ hơn ở cỡ lớn. iPhone 18 Pro Max đạt 43 giờ xem video và 29 giờ sử dụng thông thường, trong khi iPhone 17 Pro Max bản Việt Nam được công bố 37 giờ xem video. Đổi lại, máy nặng 249 gram so với 231 gram. Thế hệ mới còn có modem Apple C2 và thêm tùy chọn 2TB bên cạnh 256GB, 512GB, 1TB.

Ai nên lên đời, ai nên giữ máy

Nhóm nên giữ máy chiếm đa số: người chủ yếu dùng mạng xã hội, chụp ở chế độ tự động, chơi game vừa phải và sạc pin mỗi tối. Với họ, iPhone 17 Pro chạy iOS 27 vẫn là chiếc máy đầy đủ. Cả CNET lẫn ZDNET đều cho rằng khác biệt năm nay chưa đủ để người dùng 17 Pro đổi ngay, còn chủ sở hữu các đời Pro cũ hơn sẽ thấy bước nhảy lớn hơn.

Nhóm nên cân nhắc lên đời hẹp hơn: người thích tự chỉnh thông số khi chụp, người làm nội dung thường xuyên xuất video 4K, game thủ chơi đồ họa nặng hàng giờ và người cần 2TB cho ProRes RAW. Ai dùng bản 6,3 inch nhưng luôn thiếu pin có thể nhìn sang bản Pro Max mới.

Người quay video thường xuyên là nhóm tận dụng rõ nhất khẩu độ tuỳ chỉnh và buồng hơi mới. Ảnh: Apple

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Nguồn: TopZone