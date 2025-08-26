Chung tay xóa bỏ những điểm vi phạm trật tự đô thị

Hạc Thành là phường trung tâm của tỉnh, có dịch vụ thương mại phát triển mạnh. Cùng với đó, tình trạng vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn phường cũng diễn ra phức tạp. Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý, song các vi phạm vẫn thường xuyên xảy ra gây nhiều hệ lụy và bức xúc trong Nhân dân.

Lực lượng chức năng phường Hạc Thành kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh thu dọn hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Chợ cóc vào buổi sáng tại đường Trần Xuân Soạn nối sang đường Nguyễn Bặc đã tồn tại trong thời gian dài. Cả đoạn đường dài hơn 100m trở thành nơi tập trung hàng hóa, buôn bán đủ mặt hàng từ rau xanh, hoa quả, thực phẩm. Khu vực ngã tư giao nhau với đường Lý Nhân Tông còn tập trung nhiều hộ kinh doanh đồ ăn sáng, đồ ăn nhanh. Vỉa hè bị các hộ kinh doanh lấn chiếm làm chỗ bán hàng, còn lòng lề đường trở thành nơi ô tô, xe máy dừng đỗ tùy tiện, gây cản trở giao thông, ùn tắc vào giờ cao điểm.

Chị Nguyễn Thị Th., một hộ dân sinh sống gần đó bức xúc: "Mỗi lần đi làm qua tuyến phố này, vỉa hè, lòng đường đều bị chiếm dụng, giờ cao điểm giao thông khá lộn xộn nên tôi luôn phải lái xe rất chậm, nhất là những hôm trời mưa. Tôi cũng như nhiều người thường xuyên đi qua đây mong muốn trật tự đô thị, mỹ quan ở khu vực này được thiết lập trở lại để đường phố thông thoáng, sạch đẹp hơn".

Tương tự, tại khu vực đường Bến Ngự và Lò Chum (cạnh cầu treo phường Trường Thi cũ) sáng nào cũng đông đúc người bán, người mua. Không chỉ hàng quán ăn sáng đông đúc xe cộ đậu trên vỉa hè, lề đường, mà đây còn là điểm tập trung bán thực phẩm hằng ngày. Đầu tiên có lẽ là một vài người bán rau với thập cẩm hàng hóa bày bán trước nhà, sau đó có thêm vài người bán thịt, bán cá ngồi vỉa hè, gốc cây. Dần dà, thấy nhu cầu của người dân tăng cao, chợ lại có thêm vài anh, chị bán hoa quả và cả những người đi xe đạp chở hoa, quả bán dạo những ngày tuần. Chợ cóc ở khu vực này họp khá sớm, ngay trên vỉa hè, lòng đường và luôn trong tư thế... sẵn sàng chạy. Và để đối phó khi có lực lượng chức năng kiểm tra, họ thu vén hàng dẹp vào trước nhà một người quen gần đó, hoặc là sẵn xe đạp, xe máy lên xe chạy lòng vòng, đợi sau khi lực lượng chức năng rút khỏi thì quay lại bán tiếp.

Điều đáng chú ý ở các chợ cóc là người bán thì không phải mua chỗ, đóng phí, còn người mua chẳng cần phải gửi xe hay loay hoay tìm chỗ đậu xe như vào chợ chính gần đó mà chỉ cần đi chầm chậm, thậm chí ngó qua cửa ô tô là mua được hàng. Trong nhịp sống hối hả của đô thị, vì những cái “tiện” vốn có ấy khiến những chợ cóc như thế vẫn cứ “vô tư” tồn tại. Ý thức chưa tốt của một bộ phận người kinh doanh và thói quen tùy tiện, dễ dãi của nhiều người tiêu dùng là lý do khiến những nỗ lực trong việc xóa bỏ chợ cóc một số tuyến phố vẫn chưa có hồi kết.

Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, trong tháng 7/2025 UBND phường Hạc Thành đã tổ chức ra quân triển khai phương án bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, giải tỏa chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn. Đợt ra quân huy động sự tham gia của lực lượng công an phường, tổ an ninh, trật tự ở cơ sở, tổ quản lý đô thị, dân quân tự vệ, đại diện các tổ dân phố và các đoàn thể. Các lực lượng đã tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân, cơ sở kinh doanh tự giác tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, vật dụng bày bán lấn chiếm vỉa hè; chấm dứt tình trạng để xe, tập kết hàng hóa dưới lòng đường gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ, lực lượng chức năng đã giải quyết được một số tụ điểm và khu vực lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán; đồng thời tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở và ký cam kết đối với hàng trăm trường hợp lấn chiếm để kinh doanh, thu giữ nhiều công cụ, phương tiện là tang vật vi phạm. Địa phương đã lên ý tưởng về việc lắp đặt hệ thống biển cảnh báo, camera giám sát tại một số tuyến đường, địa bàn trọng điểm để phục vụ công tác kiểm tra, xử phạt “nguội” khi cần thiết.

Việc ra quân xử lý hành vi lấn chiếm hành lang, vỉa hè tại phường Hạc Thành thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, cải thiện diện mạo đô thị. Tuy nhiên, để lập lại trật tự đô thị một cách bền vững, không chỉ cần những đợt ra quân rầm rộ, duy trì kiểm tra, xử lý thường xuyên, mà điều quan trọng nhất vẫn phụ thuộc nhiều vào ý thức chấp hành của người dân trong việc giám sát thực hiện, thay đổi thói quen kinh doanh, mua bán.

Bài và ảnh: Việt Hương