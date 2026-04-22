Chung kết hội diễn văn nghệ quần chúng xã Lưu Vệ

Tối 22/4, tại Trung tâm Hội nghị xã Lưu Vệ đã diễn ra chung kết Hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kỷ niệm 51 năm ngày giải phòng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/04/2026).

Các đại biểu và đông đảo quần chúng nhân dân tham dự.

Sau 2 ngày diễn ra vòng loại Hội diễn văn nghệ quần chúng xã Lưu Vệ tại 2 cụm thi, Ban tổ chức đã chọn ra 15 tiết mục đặc sắc tham gia vòng chung kết ở các thể loại: Đơn ca, song ca, tốp ca; các loại hình nghệ thuật sân khấu như hoạt cảnh, tiểu phẩm....

Các tiết mục tham gia được đầu tư, dàn dựng công phu, phong phú hấp dẫn người xem.

Với chủ đề ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ kính yêu; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, các tiết mục tham gia được đầu tư, dàn dựng công phu, bài bản bố cục hợp lý; chất lượng nghệ thuật, hình thức biểu diễn phong phú hấp dẫn người xem. Qua đó, tạo khí thế và tinh thần phấn khởi trong nhân dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng xã Lưu Vệ ngày càng phát triển giàu đẹp.

Lãnh đạo xã Lưu Vệ trao hoa, cờ lưu niệm cho các đơn vị biểu diễn tại đêm chung kết.

Kết thúc Hội diễn, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các đơn vị tham dự.

Minh Khanh