Chung kết cuộc thi “Vườn đẹp, trang trại hiệu quả”

Sáng 27/11, Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa tổ chức chung kết cuộc thi “Vườn đẹp, trang trại hiệu quả” năm 2025.

Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa Võ Duy Sang trao giải cho 3 thí sinh đoạt giải nhất cuộc thi.

Đây là năm thứ tư Hội Làm vườn và trang trại Thanh Hóa tổ chức cuộc thi “Vườn đẹp, trang trại hiệu quả”.

Trong quá trình triển khai cuộc thi năm nay, Ban Tổ chức đã tiến hành khảo sát, lựa chọn 7 vườn, 15 trang trại ở 16 Hội xã, phường tham gia dự thi và tổ chức đánh giá hồ sơ các vườn, trang trại đủ điều kiện tham dự vòng chung kết.

Các đại biểu và khán giả theo dõi vòng chung kết cuộc thi.

Tham dự vòng chung kết có 21 thí sinh. Các thí sinh đã thi thuyết trình trên sân khấu về kinh nghiệm, kết quả sản xuất, kinh doanh vườn, trang trại, kết hợp trình chiếu video về vườn, trang trại của mình. Trong đó, có những mô hình đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra vùng nguyên liệu hàng hóa lớn, đủ sức cạnh tranh với thị trường trong và ngoài nước. Các tiêu chuẩn về VietGAP, hữu cơ, mã số vùng trồng... đã và đang được các trang trại quan tâm áp dụng.

Thí sinh tham gia phần thi thuyết trình.

Cuộc thi nhằm góp phần thúc đẩy phong trào cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, phát triển kinh tế trang trại; tôn vinh, lan tỏa các điển hình về phát triển kinh tế vườn, trang trại hiệu quả cao gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Đây cũng là sân chơi bổ ích cho hội viên, nông dân, thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa Võ Duy Sang trao giải cho các thí sinh đoạt giải nhất vườn đẹp.

Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa Ngô Quang Tự trao giải nhì trang trại hiệu quả cho các thí sinh.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 5 giải nhất, 8 giải nhì, 8 giải ba cho các hộ có sản phẩm vườn đẹp, trang trại hiệu quả.

Trung Hiếu