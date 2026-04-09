Chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Thời gian qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị (LLCT), góp phần củng cố, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Đảng ủy xã Hà Trung.

Việc quán triệt, học tập và triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách Nhà nước đang được đổi mới mạnh mẽ, tập trung vào tính thiết thực, nâng cao chất lượng. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các kế hoạch nghiên cứu học tập, quán triệt và tuyên truyền một cách bài bản, khoa học. Nội dung và hình thức học tập, kết hợp hài hòa giữa hội nghị học tập truyền thống và trực tuyến. Trọng tâm là chuyển từ “nói đi đôi với làm”, gắn học tập với thực tiễn, cụ thể hóa thành chương trình hành động để đưa chủ trương vào cuộc sống.

Về nội dung, đã chú trọng đổi mới phương pháp truyền đạt của báo cáo viên đảm bảo ngắn gọn, súc tích, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng lập luận, phân tích làm rõ những nội dung cốt lõi, những điểm mới của các chỉ thị, nghị quyết, kết luận. Trong quá trình truyền đạt, các báo cáo viên đã tăng cường áp dụng các phần mềm trình chiếu, tương tác, trao đổi, đàm thoại với cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Nhờ đó, việc học tập nghị quyết sinh động và có sức thuyết phục hơn. Sau hội nghị, cấp ủy các cấp đều xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết cụ thể, có lộ trình gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép nội dung thông qua tuyên truyền miệng, cổ động trực quan, hội thi, hội diễn, sinh hoạt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội... thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW (khóa XIII) được thực hiện quyết liệt, gắn với chương trình hành động cụ thể của cấp ủy và người đứng đầu. Hàng năm, cấp ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu học tập chuyên đề; đồng thời yêu cầu cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cam kết tu dưỡng, rèn luyện làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm, đưa việc “làm theo” Bác đi vào chiều sâu, thiết thực với nhiệm vụ chuyên môn và lao động sản xuất...

Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được đẩy mạnh đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Việc xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên gương mẫu, đổi mới, sáng tạo là kết quả rõ nét của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những tấm gương này thể hiện vai trò tiên phong trong các nhiệm vụ khó khăn như giải phóng mặt bằng, XDNTM và thực hiện nếp sống văn hóa, góp phần quan trọng nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Công tác giáo dục LLCT tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, tập trung gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp từng đối tượng, phát huy tính tự giác, nâng cao bản lĩnh chính trị, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hầu hết các cơ sở đào tạo đã chủ động chuyển đổi số, tích hợp công nghệ thông tin và cập nhật kiến thức mới vào giảng dạy; trọng tâm là cập nhật nội dung, hiện đại hóa phương pháp giảng dạy, chú trọng tự học, ứng dụng công nghệ số. Chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng được đẩy mạnh với số lớp vượt kế hoạch, hình thức đa dạng, sáng tạo, đảm bảo chất lượng và nội dung theo quy định.

Ban tuyên giáo và dân vận các đảng ủy trực thuộc, ban xây dựng Đảng, trung tâm chính trị các xã, phường chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức các hội nghị cập nhật kiến thức mới với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương, như: Đạo đức công vụ, nhận diện âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới... cho cán bộ, đảng viên chủ chốt ở cơ sở. Đồng thời, triển khai cập nhật cho học viên các lớp bồi dưỡng đảng viên mới, bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở; tổ chức các kỳ hội nghị báo cáo viên bằng hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp... Trong năm 2025, toàn tỉnh đã mở 646 lớp đào tạo, bồi dưỡng LLCT với tổng số 62.330 học viên; mở và duy trì 11 lớp trung cấp LLCT - hành chính với 542 học viên. Một số địa phương làm tốt như: Thọ Xuân, Triệu Sơn, Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định, Như Thanh, Hoằng Hóa, Kim Tân, Bỉm Sơn, Sầm Sơn...

Việc thực hiện các giải pháp đồng bộ trong giáo dục LLCT đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Bài và ảnh: Phan Nga