Chủ tịch Quốc hội ký ban hành 4 Nghị quyết của Quốc hội về nhân sự

Ngày 6/4, ngay sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết về bầu Chủ tịch Quốc hội, số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Theo Nghị quyết số 02/2026/QH16, Quốc hội quyết nghị: ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI.

Theo Nghị quyết số 03/2026/QH16, Quốc hội quyết nghị các đại biểu Quốc hội khóa XVI có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI: ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; bà Nguyễn Thị Hồng.

Theo Nghị quyết số 01/2026/QH16, Quốc hội quyết nghị: số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI là 18 người, gồm: Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội, 11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Nghị quyết số 04/2026/QH16, Quốc hội quyết nghị các đại biểu Quốc hội khóa XVI có tên sau đây giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI: ông Lâm Văn Mẫn; ông Phan Chí Hiếu; ông Phan Văn Mãi; ông Lê Tấn Tới; ông Nguyễn Đắc Vinh; bà Nguyễn Thanh Hải; ông Nguyễn Hữu Đông; bà Lê Thị Nga; ông Lê Quang Mạnh; ông Hoàng Duy Chinh; ông Vũ Hải Hà.

Theo Báo Nhân Dân