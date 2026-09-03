Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh dự sinh hoạt chi bộ thôn Phú Cường

Ngày 3/9, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến dự sinh hoạt cùng Chi bộ thôn Phú Cường, xã Mậu Lâm.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ thôn Phú Cường đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2026.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Chi bộ và Nhân dân thôn Phú Cường trong việc ổn định tổ chức, duy trì sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh, trật tự sau sáp nhập. Đồng thời đề nghị chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt, gắn nghị quyết với những vấn đề thiết thực ở địa bàn dân cư. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là đồng bào Công giáo và đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm khắc phục những hạn chế về vệ sinh môi trường, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể và chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên.

Phan Nga