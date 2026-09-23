Thanh Hóa thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản về kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh

Sáng 23/9, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam do ông Fukuhara Teppei, Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam làm trưởng đoàn và các cộng sự về khả năng hợp tác thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh giữa Nhật Bản và tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản và tình hình hợp tác giữa Nhật Bản với tỉnh Thanh Hóa; trọng tâm là định hướng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi xanh (GX), thu hồi và lưu trữ carbon (CCS) tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi về phương án tổ chức Diễn đàn đầu tư nhằm hiện thực hóa nền kinh tế Net-Zero, tập trung vào chính sách CCS tại tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chào mừng đoàn công tác, đồng thời khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Thanh Hóa trong hoạt động đối ngoại, hợp tác kinh tế và giao lưu Nhân dân.

Những năm qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa với các cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Đáng chú ý, Thanh Hóa hiện có 22 dự án FDI của Nhật Bản hoặc Nhật Bản liên doanh với các đối tác khác, với tổng vốn đăng ký khoảng 12,9 tỷ USD; trong đó phần vốn của nhà đầu tư Nhật Bản khoảng 6,17 tỷ USD.

Một số dự án quy mô lớn như Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhà máy Xi măng Nghi Sơn, Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa và Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa đang góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh dự buổi làm việc.

Tỉnh Thanh Hóa thống nhất chủ trương nghiên cứu, xây dựng Biên bản ghi nhớ về hợp tác CCS giữa tỉnh Thanh Hóa và các đối tác Nhật Bản và sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản cùng các tổ chức, doanh nghiệp liên quan tổ chức Diễn đàn về CCS tại Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường mong muốn Đại sứ quán Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển bền vững.

Tỉnh Thanh Hóa cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Ông Fukuhara Teppei, Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Fukuhara Teppei, Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Thanh Hóa và Nhật Bản, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư.

Theo ông Fukuhara Teppei, Thanh Hóa hiện là một trong những địa phương có nhiều dự án quy mô lớn của doanh nghiệp Nhật Bản. Đây là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới, phù hợp với xu thế phát triển xanh và bền vững.

Ông Fukuhara Teppei khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hợp tác với Thanh Hóa, trong đó chú trọng thu hút thêm doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào tỉnh. Các lĩnh vực chuyển đổi xanh, công nghệ môi trường, kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là CCS, được xác định là những hướng hợp tác có nhiều tiềm năng.

Các thành viên Đoàn công tác Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam dự buổi làm việc.

Đối với chủ trương về ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác CCS với các đối tác Nhật Bản, hai bên sẽ trao đổi về khả năng phối hợp nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và huy động các nguồn lực tài chính xanh và từng bước hình thành chuỗi giá trị CCS tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, kết nối các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp để cụ thể hóa những nội dung hợp tác phù hợp với tiềm năng, lợi thế của Thanh Hóa và năng lực công nghệ của Nhật Bản. Qua đó, mở rộng không gian hợp tác song phương, tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư, nhất là các dự án có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Lê Hợi