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Vui tết Trung thu - Lung linh trăng rằm

Quốc Hương
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(Baothanhhoa.vn) - Tối 23/9, Đoàn Cơ quan Tỉnh ủy, Đoàn Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Đoàn Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức Chương trình “Vui tết Trung thu - Lung linh trăng rằm” cho con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 3 đơn vị.

Vui tết Trung thu - Lung linh trăng rằm

Tối 23/9, Đoàn Cơ quan Tỉnh ủy, Đoàn Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Đoàn Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức Chương trình “Vui tết Trung thu - Lung linh trăng rằm” cho con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 3 đơn vị.

Vui tết Trung thu - Lung linh trăng rằm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tặng quà cho các em học sinh có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc, tiêu biểu trong năm học vừa qua.

Dự và chung vui với các em thiếu nhi tại chương trình có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo, phụ huynh và các em nhỏ là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 3 đơn vị.

Vui tết Trung thu - Lung linh trăng rằm

Vui tết Trung thu - Lung linh trăng rằm

Các đại biểu dự chương trình.

Tại đêm hội, các em thiếu nhi được hòa mình vào không gian Trung thu rộn ràng, lung linh sắc màu với màn múa lân sư rồng, rước đèn Trung thu, các tiết mục văn nghệ vui tươi, màn ảo thuật đặc sắc cùng nhiều trò chơi vận động, đố vui hấp dẫn gắn với những câu chuyện quen thuộc về chú Cuội, chị Hằng.

Những hoạt động sôi nổi đã mang đến cho các em một đêm Trung thu vui tươi, ấm áp và nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Vui tết Trung thu - Lung linh trăng rằm

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Vui tết Trung thu - Lung linh trăng rằm

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Vui tết Trung thu - Lung linh trăng rằm

Màn múa lân tại chương trình.

Vui tết Trung thu - Lung linh trăng rằm

Các em thiếu nhi và phụ huynh dự chương trình.

Vui tết Trung thu - Lung linh trăng rằm

Các em thiếu nhi và phụ huynh dự chương trình.

Chương trình “Vui tết Trung thu - Lung linh trăng rằm” không chỉ tạo sân chơi cho các em thiếu nhi, mà còn góp phần giúp các em hiểu hơn về những giá trị văn hóa truyền thống, từ đó thêm trân trọng và có ý thức gìn giữ nét đẹp Tết Trung thu của dân tộc.

Vui tết Trung thu - Lung linh trăng rằm

Ban Tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi.

Vui tết Trung thu - Lung linh trăng rằm

Ban Tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức chương trình đã trao các phần quà động viên các em có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc, tiêu biểu trong năm học vừa qua.

Những món quà là lời ghi nhận, khích lệ tinh thần hiếu học, đồng thời gửi gắm niềm tin, tiếp thêm động lực để các em bước vào năm học mới với nhiều niềm vui và tiếp tục nỗ lực đạt nhiều thành tích cao hơn.

Khép lại đêm hội là hình ảnh đẹp của các đồng chí lãnh đạo và đại biểu cùng các em thiếu nhi phá cỗ đêm trăng, cùng điệu múa lân sôi động.

Quốc Hương

Từ khóa:

#Tết trung thu #Lung linh #HĐND tỉnh #Báo và Phát thanh #Chương trình #Phó bí thư thường trực tỉnh ủy #Người lao động #công chức viên chức #Thiếu nhi #Cán bộ

Chủ đề Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong

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