Chủ động ứng phó không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển.

Ảnh nguồn Internet.

Theo đó, từ đêm 17 rạng sáng 18/4/2026, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra lốc, sét, mưa lớn, mưa đá tại một số địa phương, gây thiệt hại về nhà ở, tài sản và sản xuất của Nhân dân. Dự báo trong những ngày tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 22/4 khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; sau đó mưa dông tiếp tục xảy ra tại Bắc và Trung Trung Bộ, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá. Trên biển, từ gần sáng 23/4, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Để giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cập nhật kịp thời các bản tin cảnh báo, dự báo để thông tin đến người dân chủ động phòng tránh; rà soát, kiểm tra nơi ở của Nhân dân, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Đối với hoạt động trên biển, các lực lượng chức năng cần thông báo kịp thời cho chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân về diễn biến gió mạnh để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu.

Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền được yêu cầu tăng cường, đặc biệt tại cơ sở, nhằm phổ biến kiến thức, kỹ năng ứng phó với lốc, sét, mưa đá và gió mạnh. Các địa phương chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện tại chỗ để hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống và phục hồi sản xuất.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo kịp thời. Báo chí và hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh thông tin về tình hình thời tiết và các biện pháp phòng tránh để người dân chủ động ứng phó.

Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về cơ quan thường trực để tổng hợp, chỉ đạo xử lý kịp thời.

LP