Chủ động ứng phó dông lốc, sét và mưa đá trong thời kỳ chuyển mùa

Thời gian tới, trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét, mưa đá, đặc biệt là trong thời kỳ chuyển mùa (tập trung vào các tháng 4-5/2026).

Chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá trong thời kỳ chuyển mùa. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Văn bản số 08/BCĐ-BNNMT gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước, đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá trong thời kỳ chuyển mùa.

Theo văn bản trên, trong thời gian vừa qua, dông lốc, sét, mưa đá đã xảy ra trên diện rộng gây thiệt hại về người và tài sản, nhất là vào ngày 29-30/3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn), dự báo thời gian tới, trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong thời kỳ chuyển mùa (tập trung tháng 4-5/2026).

Để chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá, hạn chế tối đa thiệt hại, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố huy động nguồn lực hỗ trợ người dân khẩn trương khắc phục hậu quả dông lốc, mưa đá trong thời gian vừa qua để sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

Cùng với đó, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dông, lốc, sét, mưa đá để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh; tổ chức kiểm tra rà soát an toàn nơi ở của người dân, sẵn sàng các phương án ứng phó, tránh bị động khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị các địa phương tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó dông, lốc, sét, mưa đá để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại;

Trên cơ sở đó, các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Theo Vietnam+