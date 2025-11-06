Chủ động thích ứng với môi trường số

Chuyển đổi số không còn là khái niệm xa lạ trong đời sống Nhân dân. Từ nông thôn đến đô thị, từ người trẻ đến người cao tuổi, hành trình làm quen với môi trường số của người dân đã và đang diễn ra sinh động. Phía sau những cú chạm màn hình là sự thay đổi tư duy, cách sống, cách làm việc - phản ánh bước chuyển mình mạnh mẽ của xã hội trên con đường số hóa.

Người dân thôn Minh Đức, xã Thiệu Hóa ứng dụng công nghệ số vào đời sống.

Về thôn Minh Đức (xã Thiệu Hóa) hôm nay, chúng ta dễ nhận ra một diện mạo NTM - hiện đại, kết nối và năng động. Trong quá trình XDNTM và đặc biệt là khi được công nhận là “thôn thông minh”, cảnh quan môi trường cũng như cuộc sống của người dân nơi đây đã thay đổi rõ rệt nhờ ứng dụng chuyển đổi số vào mọi mặt đời sống.

Điều đầu tiên dễ nhận thấy là hạ tầng số phủ khắp thôn. Hệ thống camera an ninh bố trí ở các trục đường chính, nhà văn hóa và khu dân cư. Hệ thống truyền thanh thông minh thuận tiện cho việc thông báo các thông tin quan trọng đến người dân. Hệ thống mạng internet được lắp đặt đầy đủ, ổn định tại các điểm công cộng và nhà dân. Các hộ dân đều lắp đặt mạng internet tại nhà và sử dụng 5G (trừ hộ người già neo đơn). Người dân sử dụng điện thoại thông minh ngày càng phổ biến. Mỗi hộ ít nhất có một thiết bị kết nối mạng. Các phần mềm tiện ích như: App ngân hàng, VNeID, Zalo chính quyền điện tử, Ứng dụng dịch vụ công... được cài đặt, hướng dẫn sử dụng tận nhà. Tại nhà văn hóa, nơi diễn ra các hoạt động cộng đồng của người dân được lắp đặt internet, 2 camera, hệ thống máy tính, tivi và thiết bị phục vụ họp trực tuyến.

Bà Lê Thị Huệ (65 tuổi) cho biết: “Do tuổi cao nên thời gian mới tiếp cận tôi còn lúng túng và sợ bị lừa đảo qua mạng. Nhưng khi được tập huấn, hướng dẫn cách sử dụng tôi đã quen dần với việc sử dụng các ứng dụng như: dùng bảo hiểm y tế qua ứng dụng khi đi khám bệnh; thanh toán tiền qua app; tra cứu, chia sẻ các thông tin trên mạng. Đồng thời, tôi luôn quan tâm đến các khuyến cáo của công an về tình hình lừa đảo qua mạng, cảnh giác không nghe điện thoại của những đầu số lạ, không click vào các đường link lạ". Vừa nói bà Huệ vừa mở điện thoại cho chúng tôi xem những video, hình ảnh về hoạt động văn nghệ, thể thao của câu lạc bộ liên thế hệ được bà và các thành viên trong câu lạc bộ sáng tạo và đăng tải trên youtobe, facebook. “Mạng xã hội đã giúp các hoạt động văn hóa - văn nghệ của chúng tôi vui nhộn hơn. Qua đó chúng tôi học hỏi và sáng tạo được các bài nhảy, điệu múa. Ngược lại, những video của chúng tôi được nhiều người biết đến và chia sẻ, tạo sự kết nối với người dân các địa phương. Điều này khiến chúng tôi rất phấn khởi”, bà Huệ chia sẻ thêm.

Ông Đỗ Văn Chuyên, bí thư kiêm trưởng thôn Minh Đức, cho hay: “Lúc đầu bà con còn bỡ ngỡ, nhưng khi thấy tiện ích rõ ràng thì ai cũng hào hứng. Giờ 70% người dân đã quen dùng ứng dụng dịch vụ công trực tuyến để làm thủ tục, nộp hồ sơ, tra cứu thông tin. 100% hộ kinh doanh trong thôn đều áp dụng thanh toán điện tử, có mã QR riêng thuận tiện cho giao dịch. Việc thu thuế, thu các khoản đóng góp cộng đồng cũng được thực hiện qua mã QR tại nhà văn hóa, vừa minh bạch, vừa tiết kiệm thời gian. Đặc biệt, mọi thông tin, quy định của thôn được công khai, cập nhật thường xuyên trên nhóm zalo và mã QR ngay tại nhà văn hóa thôn, rất thuận tiện cho người dân”.

Tại xã Tân Ninh, thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức và Nhân dân về ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực. 100% cán bộ, công chức xã đã xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Người dân được hướng dẫn cài đặt ứng dụng và cách tiếp cận với các văn bản, quy định, thủ tục hành chính trên môi trường mạng và các ứng dụng tiện ích trên các thiết bị thông minh.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, 55 tuổi, thôn 7 chia sẻ: “Giờ chúng tôi quen làm mọi việc qua điện thoại: từ việc thanh toán tiền điện, đến khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế điện tử, thanh toán viện phí và mua bán giao dịch bằng mã QR. Thời gian đầu sợ phức tạp không làm được, giờ tôi thấy thuận tiện và an toàn hơn nhiều”.

Thôn 7, xã Tân Ninh đạt tiêu chí thôn thông minh từ năm 2023. Việc ứng dụng công nghệ số vào mọi mặt của đời sống đã mang đến nhiều thuận tiện, năng động cho người dân. Ông Lê Kim Sáng, bí thư chi bộ cho biết: “Từ khi ứng dụng công nghệ thông tin, thôn thành lập nhóm zalo, fanpage với sự tham gia của các hộ dân, mọi công việc của thôn đều được thông báo, cập nhật kịp thời trên nhóm. Thôn cũng triển khai tạo mã QR gắn tại nhà văn hóa thôn để cập nhật các văn bản, quy định, thông tin của các hộ dân và sơ đồ chỉ đường đến từng ngõ, từng hộ dân. Nhờ chuyển đổi số mà đến nay thôn có 98% hộ dân lắp internet; 98,8% người dân trong độ tuổi lao động có điện thoại thông minh. Thôn đã có một số mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, an ninh trật tự".

Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Tân Ninh, ông Nguyễn Tài Tuệ cho biết: Chúng tôi xác định chuyển đổi số không chỉ là việc đầu tư thiết bị hay phần mềm, mà là chuyển đổi tư duy, phong cách phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức và khơi dậy sự chủ động tích cực của người dân. Trong đó, người dân cần nhận thức rõ, họ không chỉ là người thụ hưởng mà trở thành chủ thể của chuyển đổi số, cùng tham gia, sáng tạo và giám sát các hoạt động quản lý, phát triển kinh tế - xã hội trên môi trường số”.

Từ thực tế ghi nhận cho thấy, trong môi trường số, tư duy, nếp sống và thói quen của người dân đang dần thay đổi. Họ chủ động học hỏi, thích nghi với công nghệ và dần trở thành những công dân số thực thụ để làm chủ cuộc sống trong kỷ nguyên mới.

Bài và ảnh: Quỳnh Chi