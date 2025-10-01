Chủ động sơ tán người dân vùng nguy cơ bị ảnh hưởng, ngập lụt có thể gây tràn đê sông Cầu Chày

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, có nguy cơ rất cao nước lũ sẽ tràn đê sông Cầu Chày và ngập lụt các khu vực nội đê, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành Công điện khẩn số 24/CĐ-PTDS ngày 01/10/2025 đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai phương án sơ tán người dân nằm trong vùng nguy hiểm, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ảnh: Hoàng Đông

Theo bản tin số DBLU-88/09h00/THOA ngày 01/10/2025 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh; hồi 07 giờ 00 ngày 01/10/2025, mực nước sông Cầu Chày tại Trạm Thủy văn Xuân Vinh đạt (+10.69)m, vượt mức Báo động 3 là 0,69m; dự báo lũ trên sông Cầu Chày tiếp tục lên và xảy ra lũ đặc biệt lớn. Mực nước lũ (tại trạm Thủy văn Xuân Vinh) sẽ đạt trên mức lũ lịch sử tháng 10/2017 (HHlịch sử là 10.91m). Đỉnh lũ có thể đạt mức từ (+11.80) - (+12.20)m vào khoảng từ 22 - 24 giờ đêm nay (01/10/2025). Hiện nay trên tuyến đê tả, hữu Cầu Chày nhiều vị trí nước lũ chỉ còn cách mặt đê khoảng 10 cm; các địa phương, các lực lượng chức năng của tỉnh đang ứng trực trên đê 24/24h để sẵn sàng xử lý các tình huống. Tuy nhiên, trước diễn biến cực đoan của mưa lũ, có nguy cơ rất cao nước lũ sẽ tràn đê sông Cầu Chày, gây ảnh hưởng, ngập lụt đến các địa phương thuộc khu vực nội đê.

Để bảo an toàn tính mạng của người dân, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã có nguy cơ bị ảnh hưởng, ngập lụt do lũ lớn có thể gây tràn đê sông Cầu Chày, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo tốt công tác tuần tra canh gác và hộ đê theo quy định, đồng thời chủ động tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các địa phương có dân cư sinh sống trên khu vực ngoại đê (trên bãi sông Cầu Chày): Tiến hành kiểm tra, rà soát, tiến hành sơ tán triệt để người dân sinh sống ở khu vực ngoại đê tương ứng cấp báo động lũ theo các phương án đã được địa phương xây dựng, phê duyệt. Tuyệt đối không để bỏ sót người dân đang còn trong khu vực nguy hiểm.

2. Các địa phương khu vực nội đê sông Cầu Chày (nhất là các xã ven đê) theo dõi chặt chẽ diễn biến của mực nước sông Cầu Chày, căn cứ tình hình thực tế để chủ động tổ chức sơ tán người dân khu vực nội đê đến các vị trí an toàn, tránh bị ảnh hưởng bởi ngập lụt; thường xuyên theo dõi, kiểm tra mực nước lũ để bố trí các vị trí sơ tán phù hợp, đảm bảo an toàn.

3. Yêu cầu các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã nêu trên chủ động thực hiện việc sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi có tình huống xấu xảy ra; địa phương nào để xảy ra thiệt hại về người do không sơ tán người dân hoặc chậm trễ sơ tán thìđồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Yêu cầu các sở, ngành: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan sẵn sàng hỗ trợ lực lượng, phương tiện cho các địa phương (khi nhận được đề nghị) để tham gia hỗ trợ việc sơ tán dân; đảm bảo an ninh trật tự cả nơi đi và nơi sơ tán đến.

5. Yêu cầu UBND các xã khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện và thường xuyên cập nhật, báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

