Xem phát triển nhà ở xã hội là “đòn bẩy kép”, từng địa phương tăng tốc thực hiện chỉ tiêu được giao

“Chúng ta coi “đầu tư cho nhà ở xã hội là đầu tư cho sự phát triển của xã hội, của đất nước”; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2025-2030, là “đòn bẩy kép” vừa giải quyết chỗ ở cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội, vừa thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm cho người dân”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại phiên họp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo. (Ảnh: VGP)

Sáng 11/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (gọi tắt Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo đánh giá tình hình, phát triển về nhà ở xã hội. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanhh Hóa có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, lũy kế đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 637.048 căn.

Trong đó có 191 dự án hoàn thành, quy mô 128.648 căn; 195 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 123.057 căn; 310 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 385.343 căn.

Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đã đạt 60% so với chỉ tiêu đề ra tại Đề án (đầu tư xây dựng khoảng 1.062.200 căn).

Đại diện Bộ Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện tại phiên họp. (Ảnh chụp màn hình)

Cũng theo báo cáo, trong số 123.057 căn đang đầu tư xây dựng, 10 tháng năm 2025 đã khởi công 82 dự án với 89.888 căn. Đến nay, đã hoàn thành 61.890 căn, dự kiến hết năm 2025 sẽ hoàn thành thêm 29.692 căn.

Các điểm cầu dự phiên họp. (Ảnh chụp màn hình)

Qua thống kê, các địa phương sẽ đạt hoặc vượt chỉ tiêu được giao như: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng, TP Đà Nẵng, TP Huế, các tỉnh Bắc Ninh, Nghệ An, Phú Thọ...

Các địa phương không có khả năng hoàn thành chỉ tiêu như: TP Cần Thơ, các tỉnh Sơn La, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Gia Lai, An Giang...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại Thanh Hóa, thực hiện chỉ tiêu nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ 2 của Ban chỉ đạo; tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đang triển khai khẩn trương hoàn thành bảo đảm tiến độ.

Đồng thời, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án cũng như việc xác nhận đối tượng, tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Sau Phiên họp thứ 2 của Ban chỉ đạo Trung ương diễn ra ngày 11/10/2025 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành 437 căn, nâng tổng số căn nhà ở xã hội đã hoàn thành lên 2.201 căn.

Tỉnh đang tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung hoàn thành thêm 2.676 căn. Dự kiến hết năm 2025, toàn tỉnh sẽ hoàn thành 4.877 căn/5.249 được giao, đạt tỷ lệ 93%.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: VGP)

Tất cả các chủ thể có liên quan đều phải nỗ lực, tích cực, quyết tâm cao, trong đó Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp phải tiên phong, công tư phải đồng hành, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đất nước giàu mạnh, Nhân dân hạnh phúc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Sau khi các đại biểu thảo luận về vai trò, trách nhiệm, sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương; nguyên nhân và giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc, kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chúng ta đang trong thời điểm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2025 và cả nhiệm kỳ. Trong đó, thị trường bất động sản là kênh huy động và phân bổ vốn quan trọng, có sức lan tỏa lớn đến các ngành kinh tế khác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước, nhất là Quốc hội, Chính phủ đã và đang từng bước tháo gỡ khó khăn về thể chế, pháp lý, nguồn vốn, quỹ đất, thủ tục hành chính cho các dự án; cải thiện nguồn cung nhà ở xã hội, nhất là cho đối tượng có thu nhập thấp, công nhân, người lao động...

Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh tất cả phải công khai, minh bạch. Các bộ, các ngành có liên quan, đặc biệt là các địa phương phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề này. Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng nắm bắt tình hình, vào cuộc xử lý ngay các đối tượng vi phạm pháp luật, phòng chống tiêu cực, không để làm méo mó một chính sách rất nhân văn của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát lại những nhiệm vụ đã giao, xác định rõ những gì đã làm được, những gì còn chậm thực thi, chưa hoàn thành, những gì còn vướng mắc và giải pháp trọng tâm để tháo gỡ.

Các cơ quan, đơn vị quản lý tập trung làm tốt nhiệm vụ xác nhận đối tượng được thụ hưởng, tránh tình trạng trục lợi chính sách.

Thủ tướng yêu cầu tất cả các chủ thể có liên quan đều phải nỗ lực, tích cực, quyết tâm cao, trong đó Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp phải tiên phong, công tư phải đồng hành, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đất nước giàu mạnh, Nhân dân hạnh phúc.

