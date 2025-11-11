Hotline: 0822.173.636   |

5 học sinh Việt Nam giành huy chương tại kỳ thi Olympic vật lý trẻ thế giới

(Baothanhhoa.vn) - Năm học sinh của Việt Nam dự thi Kỳ thi Olympic vật lý trẻ thế giới năm 2025 (WYPO 2025) diễn ra từ 6-9/11/2025, tại Indonesia đều đoạt giải, với 3 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Năm học sinh của Việt Nam dự thi Kỳ thi Olympic vật lý trẻ thế giới năm 2025 (WYPO 2025) diễn ra từ 6-9/11/2025, tại Indonesia đều đoạt giải, với 3 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Với thành tích ấn tượng tại WYPO 2025, Việt Nam tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông và năng lực hội nhập quốc tế của thế hệ học sinh trẻ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên./.

