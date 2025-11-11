Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Video

Media Truyền hình Internet Đại hội Đảng

Muối Mắc Khẻn Mường Đeng - Một nhúm muối, cả hồn rừng

Khánh Linh Trần - Hữu Dần
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Giữa đại ngàn xanh ngát của xã Yên Thắng – nơi mây vẫn vờn quanh đỉnh núi và tiếng suối hòa vào gió, có một hương vị khiến bất kỳ ai từng nếm qua đều nhớ mãi – muối Mắc Khẻn Mường Đeng. Thứ gia vị nhỏ bé nhưng mang trong mình linh hồn của núi rừng, được tạo nên từ đôi tay khéo léo và sự gìn giữ của người dân tộc Thái. Từ những hạt mắc khẻn thơm nồng, hạt dổi bé xíu, qua lửa, qua thời gian – tất cả kết tinh thành hương vị vừa cay, vừa thơm, vừa chan chứa tình đất, tình người. Muối Mắc Khẻn Mường Đeng – hương vị của rừng, niềm tự hào của Xứ Thanh.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

video mới

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh