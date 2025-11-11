Muối Mắc Khẻn Mường Đeng - Một nhúm muối, cả hồn rừng
(Baothanhhoa.vn) - Giữa đại ngàn xanh ngát của xã Yên Thắng – nơi mây vẫn vờn quanh đỉnh núi và tiếng suối hòa vào gió, có một hương vị khiến bất kỳ ai từng nếm qua đều nhớ mãi – muối Mắc Khẻn Mường Đeng. Thứ gia vị nhỏ bé nhưng mang trong mình linh hồn của núi rừng, được tạo nên từ đôi tay khéo léo và sự gìn giữ của người dân tộc Thái. Từ những hạt mắc khẻn thơm nồng, hạt dổi bé xíu, qua lửa, qua thời gian – tất cả kết tinh thành hương vị vừa cay, vừa thơm, vừa chan chứa tình đất, tình người. Muối Mắc Khẻn Mường Đeng – hương vị của rừng, niềm tự hào của Xứ Thanh.
