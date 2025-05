Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời các sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thường trực PCTT, TKCN ở khu vực biên giới, vùng biển Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh uỷ viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong lĩnh vực TKCN, chịu trách nhiệm chỉ huy lực lượng thực hiện nhiệm vụ TKCN trên biển, tuyến biên giới đất liền và TKCN khi có thiên tai xảy ra; phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung nâng cao năng lực cho lực lượng làm nhiệm vụ TKCN chuyên trách, kiêm nhiệm nhất là đối với các đơn vị làm nhiệm vụ TKCN trên biển. Thực hiện tốt chức năng thường trực PCTT, TKCN ở khu vực biên giới, vùng biển và ứng phó sự cố tràn dầu; chỉ đạo các đơn vị tuyến biên giới đất liền thường xuyên trao đổi tình hình với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương hai bên biên giới triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; chủ động cảnh báo, dự báo cháy trong từng thời gian, trên từng địa bàn; kết hợp tuần tra bảo vệ biên giới với đảm bảo an ninh rừng. Tổ chức, chỉ đạo bắn pháo hiệu tại 4 điểm theo quy định; thông tin liên lạc thông báo, kêu gọi và nắm bắt tàu thuyền đang hoạt động trên biển khi có bão, gió mạnh và các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; phát huy hiệu quả các đài canh tìm kiếm cứu nạn; tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, tràn dầu theo quy định... Chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai Chủ tịch UBND huyện Như Thanh Đặng Tiến Dũng Là huyện miền núi của tỉnh thường xuyên chịu tác động của nhiều loại hình thiên tai như lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, nắng nóng... Nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCTT, năm 2024 huyện đã nghiêm túc chấp hành, thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác chuẩn bị cho công tác PCTT; đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, giải pháp để phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Năm 2025 huyện đã chỉ đạo kiện toàn ban chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS các cấp. Huyện đã ban hành 17 văn bản các loại để chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành công tác PCTT năm 2025; ban hành Kế hoạch giao vật tư, kiểm tra các công trình trước mùa mưa lũ; thống kê, rà soát, xây dựng phương án di chuyển các hộ dân đang sinh sống ở vùng có nguy cơ ảnh hưởng thiên tai. Thành lập các tổ công tác, nòng cốt là thành viên Ban chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS cấp huyện, các phòng, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn để kiểm tra các công trình trước mùa mưa lũ, qua đó đánh giá công trình nguy cơ mất an toàn năm 2025, gồm 12 hồ, 7 tuyến kênh mương, 2 trạm bơm tại 6 xã; kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư và các điều kiện phục vụ công tác PCTT năm 2025. Triển khai nghiêm túc công tác chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai. Trong đó, tăng cường đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi; nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy; rà soát, bổ sung hoàn thiện các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần với mức cao nhất... Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về công tác PCTT để Nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là ở những khu vực có nguy cơ cao có khả năng xảy ra thiên tai để Nhân dân hiểu và thực hiện. Đối với công tác đảm bảo an toàn hồ chứa, huyện chỉ đạo khảo sát, đánh giá tổng thể tình hình thực tế của từng hồ chứa mất an toàn; trên cơ sở đó xây dựng và phê duyệt phương án đảm bảo an toàn cho phù hợp đối với từng công trình theo phương châm "4 tại chỗ”. Phương án đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ mất an toàn khi xảy ra thiên tai: trên cơ sở kết quả rà soát, tổng hợp số hộ, số khẩu đang sinh sống ở vùng trũng thấp, tại khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; chỉ đạo tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình thực tế để lựa chọn các vị trí phù hợp với khoảng cách, khả năng, mức độ đảm bảo để di chuyển các hộ có nguy cơ mất an toàn khi thiên tai xảy ra đến các vị trí an toàn... Tập trung triển khai các phương án PCTT, TKCN và PTDS Chủ tịch UBND huyện Mường Lát Trịnh Văn Thế Năm 2024 do ảnh hưởng của 3 cơn bão liên tiếp, huyện Mường Lát là địa phương bị ảnh hưởng khá nặng nề từ thiên tai. Song được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường nên công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai được tổ chức khá tốt, hiệu quả và đặc biệt là không để xảy ra thiệt hại về người. Ngay từ đầu năm 2025, UBND huyện đã triển khai nhiệm vụ năm 2025, chỉ đạo các đơn vị kiện toàn ban chỉ đạo, xây dựng và hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án PCTT, chuẩn bị nhân lực, vật tư để sẵn sàng tổ chức thực hiện công tác PCTT, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão 2025. Đồng thời, tổ chức 2 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị của tất cả các đơn vị, các xã, thị trấn. Qua kiểm tra các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc. Để chủ động ứng phó với sự cố thiên tai, đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ khắc phục, tu sửa các điểm sạt lở ta luy âm của tuyến Quốc lộ 15C do đây là tuyến đường huyết mạch trước khi mùa mưa bão về.