Tập trung cao nhất nguồn lực, tạo đột phá mạnh mẽ để KKT Nghi Sơn phát triển tương xứng với vị thế

Chiều 11/11, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã đi khảo sát thực địa và làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh (KKT Nghi Sơn và các KCN) nhằm đánh giá tình hình phát triển khu kinh tế động lực quan trọng nhất của tỉnh, đồng thời xem xét các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khảo sát thực địa hạ tầng giao thông tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh và các xã phường trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dự buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN cho biết, KKT Nghi Sơn có diện tích quy hoạch 106.000 ha, gồm 55 phân khu chức năng, được xác định là một trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước.

Từ khi thành lập đến nay, KKT đã thu hút được 733 dự án đầu tư, trong đó có 75 dự án FDI.

Toàn khu vực có hơn 100.000 lao động, mức thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng; đóng góp hằng năm trên 50% tổng thu ngân sách toàn tỉnh.

Đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Hiện nay, nhiều dự án quy mô lớn trong KKT đã vận hành ổn định, giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ lực, như Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Nghi Sơn 1 và 2, Xi măng Nghi Sơn, các dự án luyện kim, vật liệu xây dựng... Các dự án này góp phần thúc đẩy hình thành hệ sinh thái công nghiệp liên hoàn tại khu vực Nam Thanh - Bắc Nghệ. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong KKT được từng bước đầu tư đồng bộ.

Đại diện các sở, ngành tham dự buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả tích cực, báo cáo cho thấy nhiều vấn đề đặt ra, cần được tập trung tháo gỡ như tiến độ giải phóng mặt bằng ở một số khu vực còn chậm; công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu; một số dự án hạ tầng KCN triển khai dở dang; thủ tục hành chính còn bất cập, thiếu tính liên thông.

Cũng theo Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, việc thực hiện các dự án từ nguồn vốn Nghị quyết 37/QH15 còn chậm so với yêu cầu. Các dự án lớn trong lĩnh vực năng lượng như Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn, chuyển đổi Nhiệt điện Công Thanh sang LNG, Tổng kho LNG đảo Mê... đang gặp vướng mắc trong thủ tục đầu tư, tiếp cận đất đai, huy động vốn, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt và cơ chế đặc thù để thúc đẩy tiến độ.

Đối với 19 KCN ngoài KKT Nghi Sơn, dù đã thu hút 404 dự án đầu tư thứ cấp, song nhiều khu hạ tầng xuống cấp, thiếu trạm xử lý nước thải đạt chuẩn, chậm giải phóng mặt bằng, thậm chí có khu chưa thu hút được nhà đầu tư hạ tầng. Một số nơi còn tình trạng xây dựng sai phép, lấn chiếm hành lang kỹ thuật, gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Qua nghe báo cáo và khảo sát thực tế tại KKT Nghi Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và lãnh đạo các sở ngành đã trao đổi, làm rõ từng nhóm vấn đề, chỉ rõ những tồn tại kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng, cơ chế phối hợp giữa các ngành, thủ tục hành chính còn bất cập.

Các ý kiến đề nghị Ban Quản lý KKT và các sở, ngành liên quan cần siết lại kỷ cương, nâng cao hiệu lực thực thi, tránh để chậm trễ gây mất cơ hội thu hút đầu tư.

Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Tiến Hiệu phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng thời, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN cần đổi mới tư duy quản lý, tháo gỡ khó khăn; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị địa phương để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu tăng trưởng”.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định: KKT Nghi Sơn là hạt nhân tăng trưởng, là vùng động lực số 1 của tỉnh trong tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045. Trách nhiệm của các cấp, các ngành là phải tập trung cao nhất nguồn lực, tạo đột phá mạnh mẽ để khu kinh tế phát triển tương xứng với vị thế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm đó là: KKT Nghi Sơn cần hoàn thiện quy hoạch, mở không gian phát triển mới, trong đó cần bảo đảm quy hoạch phải đi trước một bước, có tầm nhìn dài hạn, gắn chặt với mục tiêu phát triển tỉnh theo hướng xanh - bền vững.

Kiên quyết xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng và thủ tục, nhất là các dự án giao thông, thoát nước, cảng biển, khu tái định cư... phải được rà soát kỹ, phân công rõ trách nhiệm, quyết liệt đôn đốc tiến độ. Cùng với đó, thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghiệp sạch và công nghệ cao

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN rà soát lại toàn bộ quy hoạch, hạ tầng, cơ chế vận hành tại các KCN; xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ, tăng cường kỷ cương trong quản lý xây dựng.

Ban Quản lý KKT cần đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, nâng cao tinh thần phục vụ. Chủ động nắm bắt khó khăn ngay tại cơ sở và phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong giải phóng mặt bằng. Rà soát quy hoạch hệ thống cảng cho các nhà đầu tư có tiềm lực. Quan tâm hạ tầng giao thông, đánh giá thực trạng khu dân cư trong đô thị để đầu tư nâng cao đời sống Nhân dân. Hướng dẫn lại việc thực hiện các thủ tục đất đai liên quan đến giải phóng mặt bằng; bố trí vốn và các hạng mục phải đảm bảo quy định, đúng tính pháp lý. Lựa chọn nhà thầu đủ năng lực uy tín. Quan tâm chỉnh trang đô thị, hạ tầng giao thông nông thôn, khu dân cư. Quan tâm bảo vệ môi trường, hệ thống cấp thoát nước trên địa bàn KKT. Nghiên cứu đê chắn sóng và thực hiện quai đê lấn biển để tạo mặt bằng với tinh thần “nghĩ sâu, làm lớn”. Tập trung giải phóng mặt bằng tái định cư để KKT Nghi Sơn trở thành động lực tăng trưởng số 1 của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh tập trung lãnh đạo để KKT Nghi Sơn có những bước phát triển mới; Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương quản lý an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Trước khi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng thành viên trong đoàn đã đi khảo sát thực địa về hạ tầng giao thông KKT Nghi Sơn, mặt bằng khu tái định cư Hải Hà, Cảng quốc tế Nghi Sơn và công trình hồ Thạch Luyện.

Minh Hiếu