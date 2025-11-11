Hotline: 0822.173.636   |

Thời sự

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Thanh Hóa

Duy Linh (CTV)
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 11/11, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Thanh Hóa

Chiều 11/11, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Thanh Hóa

Đại diện Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Thanh Hóa

Đại diện Ban Thanh niên Công an nhân dân tặng hoa chúc mừng đại hội.

Giai đoạn 2022-2025, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp, hoạt động của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp vào thành tích chung của Công an Thanh Hóa.

Phong trào thanh niên tình nguyện ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị. Đáng chú ý, có hàng nghìn lượt đoàn viên đã tham gia làm thêm giờ, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân, đặc biệt là trong các đợt cao điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của lực lượng như “Cao điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử”, “Cao điểm cấp căn cước”, “Cao điểm hỗ trợ thu nhận ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn tỉnh”...

Hoạt động hỗ trợ, đỡ đầu xây dựng nông thôn mới được xác định là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, các cơ sở Đoàn trong Công an Thanh Hóa đã huy động trên 50 đợt với sự tham gia của gần 2.000 lượt đoàn viên giúp đỡ Nhân dân các địa phương do Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, các đơn vị nhận đỡ đầu...

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Thanh Hóa

Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Bản lĩnh - Trí tuệ - Nhân văn - Sáng tạo”, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Thanh Hóa

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ định Ban Thanh niên Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 19 đồng chí, Thiếu tá Lê Duy Linh giữ chức Trưởng ban.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Duy Linh (CTV)

