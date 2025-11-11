Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm hỏi và trao nguồn lực hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả thiên tai

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đây là những tình cảm nồng ấm của tỉnh Thanh Hóa nhằm hỗ trợ Nhân dân Hà Tĩnh sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, qua đó thể hiện tinh thần “lá lành đùm là rách” của đồng bào chung dải đất miền Trung.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa trao biểu trưng hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả thiên tai.

Chiều tối 11/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm hỏi và trao nguồn lực hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả thiên tai.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Thành Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đón tiếp đoàn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa chia sẻ với những thiệt hại do thiên tai gây ra đối với đồng bào Hà Tĩnh.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với những thiệt hại do thiên tai gây ra đối với người dân tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi trao hỗ trợ, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng số tiền 4 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đây là những tình cảm nồng ấm của tỉnh Thanh Hóa nhằm hỗ trợ Hà Tĩnh sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống Nhân dân, qua đó thể hiện tinh thần “lá lành đùm là rách” của đồng bào chung dải đất miền Trung.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng phát biểu cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với tỉnh Hà Tĩnh.

Thông tin sơ bộ về tình hình thiệt hại cũng như những nỗ lực của tỉnh trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng khẳng định, sự hỗ trợ, tình cảm quý báu của tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp thêm động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh sớm vượt qua khó khăn.

Tỉnh sẽ phân bổ kịp thời, sử dụng đúng mục đích nguồn hỗ trợ, ưu tiên giúp các địa phương, hộ dân bị thiệt hại khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và tái thiết sản xuất sau thiên tai.

Theo Báo Hà Tĩnh