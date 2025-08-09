Chủ động phòng, chống sâu bệnh cho lúa thu mùa

Nhằm bảo vệ lúa vụ thu mùa, ngành nông nghiệp và nông dân các địa phương trong tỉnh đang tích cực kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, bảo đảm lúa sinh trưởng, phát triển tốt, đạt năng suất, chất lượng cao.

UBND xã Yên Thọ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Như Thanh kiểm tra đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa.

Vụ thu mùa năm 2025, xã Yên Thọ gieo cấy 715ha lúa các loại. Do ảnh hưởng của bão số 3 (bão Wipha), một số diện tích bị bệnh đạo ôn, khô vằn và bệnh bạc lá vi khuẩn, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy... Trước thực trạng trên, UBND xã đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Như Thanh đi kiểm tra các xứ đồng trên địa bàn. Đồng thời, thông báo đến các thôn và Nhân dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho lúa, nhất là diện tích trà lúa mùa sớm.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thọ, Trương Mạnh Linh: “Để chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa, ngay từ đầu vụ, UBND xã đã có thông báo yêu cầu các thôn tuyên truyền đến người dân và cảnh báo mức độ gây hại của từng đối tượng sâu bệnh hại lúa. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn người dân quy trình phun thuốc theo nguyên tắc “4 đúng”. Bên cạnh đó, xã phân công cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống các xứ đồng theo dõi sát diễn biến, mật độ sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Ngoài ra, chuột bắt đầu gây hại rải rác trên các trà lúa ở hầu khắp các khu đồng, tỷ lệ hại trung bình 1-2%, nơi cao 5%. Vì vậy, xã đang tích cực tổ chức cho các thôn ra quân đồng loạt diệt chuột hại lúa”.

Tính đến ngày 4/8, toàn tỉnh đã gieo cấy lúa vụ thu mùa được 109.659,5ha/112.000ha, đạt 97,9% kế hoạch. Qua kiểm tra thăm đồng của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa, hiện trên trà lúa sớm xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ với diện tích nhiễm 44,5ha, diện tích phòng trừ 163,5ha. Bệnh khô vằn xuất hiện và gây hại rải rác, diện tích nhiễm 76,5ha, diện tích phòng trừ 732ha. Bệnh vàng lá nghẹt rễ, ngộ độc hữu cơ xuất hiện và gây hại cục bộ tại một số chân ruộng sâu trũng, chua phèn, ruộng làm đất không kỹ, diện tích nhiễm 66,9ha, diện tích phòng trừ 238ha. Ngoài ra, chuột gây hại trên một diện tích mới cấy, ven đường, làng, ruộng gần cồn bãi, diện tích nhiễm 36,2ha, diện tích phòng trừ 16,4ha. Tại các xã: Nga Sơn, Hồ Vương, Nga Thắng, Ba Đình, Nga An, Kim Tân, Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Vạn Xuân, Thắng Lộc, Xuân Chinh, Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Ngọc Liên, Minh Sơn, Nguyệt Ấn, Bá Thước, Điền Lư, Điền Quang, Quý Lương, Văn Nho... xuất hiện ốc bươu vàng gây hại nhẹ với mật độ phổ biến 3-5 con/m2, cao 8-10 con/m2, diện tích nhiễm 17,5ha.

Theo dự báo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa, từ nay đến cuối vụ, các đối tượng sâu bệnh gây hại thường phát sinh trong vụ thu mùa, như: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen phương Nam, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn và đen lép hạt, bệnh nghẹt rễ sinh lý, ngộ độc hữu cơ... Ngoài ra, các đối tượng chuột, bọ trĩ, ruồi đục nõn có khả năng phát sinh gây hại nặng cục bộ, đặc biệt trên các trà lúa hè thu (né lụt) và lúa mùa cực sớm giai đoạn lúa mới cấy và đứng cái làm đòng. Các bệnh rầy nâu, rầy lưng trắng tiếp tục nhân nhanh mật độ và gây hại nhẹ trên lúa cuối giai đoạn đứng cái đến ôm đòng.

Để công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa đạt hiệu quả, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa đề nghị các xã, phường thường xuyên cập nhật tình hình sâu bệnh do chi cục thông báo. Đồng thời, cử cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra, thăm đồng để dự tính, dự báo, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh gây hại và có giải pháp hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, tránh ảnh hưởng đến năng suất toàn vụ. Cùng với đó, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp chủ động ứng phó kịp thời với những ảnh hưởng xấu của thời tiết gây ra... Trước mắt, ngành nông nghiệp và các địa phương đang tập trung hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp khắc phục diện tích lúa bị đổ, gãy do giông lốc xảy ra ngày 19/7/2025 và 17.971ha bị ngập úng do bão số 3 và mưa lũ gây ra trong thời gian từ ngày 20 - 22/7/2025 vừa qua.

Với sự chủ động của ngành nông nghiệp, các địa phương và bà con nông dân trong việc phòng, trừ kịp thời sâu bệnh xuất hiện ở từng giai đoạn sinh trưởng của lúa, giúp cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, đảm bảo năng suất.

