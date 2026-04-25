Cho bé uống DHA bao lâu thì ngưng?

DHA là dưỡng chất cần thiết bổ sung ngay từ sớm cho trẻ nhỏ để hỗ trợ phát triển não bộ và thị lực. Vậy nên cho bé uống DHA bao lâu thì ngưng?

Bổ sung DHA cho bé đến khi nào thì ngưng?

Nhu cầu DHA của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ rất cao, nhưng cơ thể không tự tổng hợp đủ, do đó trẻ cần được bổ sung DHA đều đặn hằng ngày từ chế độ ăn uống hoặc sản phẩm bổ sung.

Thực tế, không có một mốc thời gian hay độ tuổi cố định nào cần ngưng cho bé uống DHA. Việc bổ sung nên được duy trì lâu dài và điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu độ tuổi, tình trạng sức khỏe, cũng như chế độ ăn uống của riêng từng trẻ.

Ở mỗi giai đoạn phát triển, vai trò của DHA đối với trẻ và cách bổ sung cũng có sự khác biệt. Ba mẹ hãy linh hoạt điều chỉnh thời điểm ngưng uống DHA phù hợp với nhu cầu của trẻ:

Trẻ 0-2 tuổi: Trong 2 năm đầu đời, não bộ phát triển rất nhanh, đạt khoảng 80% kích thước so với người trưởng thành. DHA tham gia trực tiếp vào quá trình hình thành và kết nối các tế bào thần kinh. Vì vậy, trẻ cần được bổ sung DHA đều đặn mỗi ngày, không nên ngưng hay bổ sung ngắt quãng.

Trẻ 2-6 tuổi: Trẻ ở độ tuổi này không ngừng khám phá và phát triển các kỹ năng tư duy, ngôn ngữ. DHA rất cần thiết để hỗ trợ quá trình học hỏi và tiếp thu. Nếu điều kiện cho phép, ba mẹ vẫn nên duy trì bổ sung DHA liên tục cho bé; trường hợp khẩu phần ăn đã tương đối đầy đủ, có thể bổ sung theo từng đợt.

Trẻ 6-10 tuổi: Khi trẻ bước vào tuổi đi học, cường độ hoạt động của não và mắt tăng cao. DHA giúp duy trì sự tập trung, củng cố trí nhớ và bảo vệ thị lực. Ba mẹ có thể bổ sung DHA cho trẻ theo đợt, đặc biệt trong giai đoạn học tập căng thẳng hoặc khi trẻ ăn uống kém đa dạng.

Thiếu niên và người lớn: Cần cung cấp đủ nhu cầu DHA để duy trì chức năng não bộ, thị lực, tim mạch,... Nên ưu tiên nguồn DHA từ thực phẩm tự nhiên và có thể sử dụng thêm sản phẩm bổ sung khi khẩu phần ăn không đáp ứng đủ.

Bổ sung DHA liên tục được không?

Bổ sung DHA liên tục không chỉ an toàn mà còn hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện hơn, cả về trí não và thể chất, nhất là khi chế độ ăn chưa đảm bảo đầy đủ dưỡng chất. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả và tránh rủi ro, ba mẹ cần lưu ý hai yếu tố cốt lõi dưới đây:

Chọn sản phẩm chất lượng

Sản phẩm DHA cho trẻ cần có nguồn gốc rõ ràng, đến từ thương hiệu uy tín, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế. Nên ưu tiên loại có thành phần lành tính, không chứa chất bảo quản, chất dễ gây dị ứng, thành phần biến đổi gen,... để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Ngoài ra, các sản phẩm DHA không tanh thường dễ uống hơn, giúp trẻ hợp tác tốt và duy trì bổ sung lâu dài.

Bổ sung đúng liều lượng

Ba mẹ hãy bổ sung DHA cho trẻ theo đúng nhu cầu độ tuổi, tránh tự ý tăng giảm liều khi không có chỉ định của bác sĩ.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), nhu cầu DHA theo từng độ tuổi như sau:

Trẻ 0-6 tháng: DHA chiếm 0,1-0,18% năng lượng/ngày

Trẻ 6-24 tháng: 10-12mg DHA/kg cân nặng/ngày

Trẻ 2-4 tuổi: 100-150 mg DHA và EPA/ngày

Trẻ 4-6 tuổi: 150-200 mg DHA và EPA/ngày

Trẻ 6-10 tuổi: 200-250 mg DHA và EPA/ngày

Thiếu niên và người lớn: 250mg DHA + EPA/ngày

Khi nào cần ngưng sử dụng DHA?

Trong một số trường hợp đặc biệt nhất định, trẻ có thể cần tạm ngưng bổ sung DHA trong một thời gian theo sự tư vấn của bác sĩ:

Trẻ xuất hiện dấu hiệu dị ứng: Một số trẻ có thể bị dị ứng với các thành phần khác trong sản phẩm DHA, dẫn đến xuất hiện các triệu chứng như: nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy, sưng phù, nôn trớ, tiêu chảy,... Khi đó, ba mẹ cần ngưng sử dụng ngay và đưa trẻ đến cơ sở y tế để kiểm tra.

Bác sĩ chỉ định ngừng bổ sung: DHA có tác dụng chống đông máu nhẹ. Trong các trường hợp đặc biệt như trẻ sắp phải phẫu thuật hoặc có bệnh lý đặc biệt, ba mẹ cần tạm dừng cho bé sử dụng DHA để tránh gây chảy máu, khó cầm máu (nếu có chỉ định của bác sĩ).

Như vậy, việc uống DHA bao lâu thì ngưng không có câu trả lời cố định, bởi đây là dưỡng chất cần được bổ sung lâu dài cho sự phát triển của trẻ. Ba mẹ có thể cho bé dùng DHA liên tục hoặc theo đợt tùy vào chế độ ăn, miễn là đảm bảo đúng liều và lựa chọn sản phẩm phù hợp để đạt hiệu quả tối ưu.