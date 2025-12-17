Chính quyền Mỹ siết chặt nhập cảnh, mở rộng danh sách cấm

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 17/12 thông báo mở rộng lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ, bổ sung thêm 5 quốc gia và áp đặt các hạn chế mới đối với nhiều nước khác, trong nỗ lực tiếp tục siết chặt chính sách nhập cư và an ninh biên giới.

Mỹ bổ sung 5 quốc gia vào diện cấm công dân nhập cảnh. Ảnh: The New York Times

Theo đó, công dân Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria sẽ bị cấm hoàn toàn nhập cảnh vào Mỹ. Ngoài ra, những người sử dụng giấy tờ đi lại do Chính quyền Palestine cấp cũng không còn được phép vào Mỹ.

Quyết định được đưa ra sau vụ bắt giữ một nghi phạm người Afghanistan liên quan đến vụ nổ súng làm bị thương hai binh sĩ Vệ binh Quốc gia Mỹ dịp Lễ Tạ ơn, đồng thời tiếp nối chính sách hạn chế nhập cảnh được ông Trump khôi phục từ tháng 6 năm nay.

Trước đó, Mỹ đã cấm công dân của 12 quốc gia nhập cảnh và áp dụng hạn chế đối với 7 quốc gia khác. Lần mở rộng này cũng bổ sung thêm 15 nước vào diện hạn chế một phần, trong đó có Nigeria, Senegal, Tanzania, Angola và Zimbabwe.

Danh sách các quốc gia bị cấm nhập cảnh Mỹ. Ảnh: The New York Times

Trong thông báo, Chính quyền Mỹ cho biết, việc mở rộng lệnh cấm nhập cảnh xuất phát từ thực tế nhiều quốc gia trong danh sách hạn chế đi lại đang đối mặt với tình trạng tham nhũng tràn lan, giấy tờ tùy thân và hồ sơ tư pháp giả mạo hoặc không đáng tin cậy. Theo phía Mỹ, những yếu tố này khiến công tác kiểm tra, xác minh lý lịch công dân trước khi cho phép nhập cảnh vào Mỹ gặp nhiều khó khăn.

Chính quyền Mỹ cũng cho biết, một số quốc gia có tỷ lệ công dân ở lại quá hạn visa cao, không hợp tác trong việc tiếp nhận công dân bị Mỹ trục xuất, hoặc rơi vào tình trạng bất ổn và thiếu kiểm soát hiệu quả của chính phủ, qua đó làm suy giảm khả năng sàng lọc an ninh.

Theo thông báo của Nhà Trắng, các biện pháp hạn chế và giới hạn nêu trên được xem là cần thiết nhằm ngăn chặn việc nhập cảnh của những cá nhân mà Mỹ không có đủ thông tin để đánh giá mức độ rủi ro, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác từ các chính phủ nước ngoài, tăng cường thực thi luật nhập cư, và phục vụ các mục tiêu quan trọng về chính sách đối ngoại, an ninh quốc gia và chống khủng bố.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, NBC News.