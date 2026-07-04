Chính phủ ban hành quy định mới về bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 264/2026/NĐ-CP ngày 1/7/2026 quy định về bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam và chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam, vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang phải bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối. Ảnh: VGP

Theo Nghị định, công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang phải tuân thủ nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, đúng tiêu chuẩn chuyên cơ, chuyên khoang và phù hợp với yêu cầu đối ngoại, quốc phòng, an ninh. Đối tượng được phục vụ gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư và các đối tượng khác theo quy định.

Nghị định cũng quy định rõ thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang; điều kiện đối với doanh nghiệp, đơn vị thực hiện chuyến bay; tiêu chuẩn của tổ bay, tàu bay và trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức bảo đảm các chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.

Xem toàn văn Nghị định số 264/2026/NĐ-CP tại đây.

LP (Theo Cổng TTĐT Chính phủ)