Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Sơn Thủy

Chiều 11/11, Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân khu dân cư bản Muống, xã Sơn Thủy.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vũ Văn Tùng cùng các đại biểu tham dự ngày hội với người dân bản Muống.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vũ Văn Tùng cùng các đại biểu và Nhân dân bản Muống đã ôn lại lịch sử 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của bản thời gian qua.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội.

Bản Muống có 85 hộ với 389 nhân khẩu. Những năm qua, Ban Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận bản luôn quan tâm tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Bản Muống được công nhận chuẩn nông thôn mới vào năm 2022. Đến nay, bản luôn giữ vững và duy trì các tiêu chí, tiến tới xây dựng bản nông thôn mới nâng cao.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vũ Văn Tùng phát biểu tại ngày hội.

Ghi nhận kết quả đạt được của cán bộ và Nhân dân bản Muống thời gian qua, phát biểu chung vui tại ngày hội, Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh mong muốn trong thời gian tới, bản Muống tiếp tục tăng cường củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, bảo đảm thống nhất cao về tư tưởng và hành động, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhân dân bản Muống chung vui tại ngày hội.

Trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, địa phương cần quan tâm khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong quần chúng Nhân dân. Đồng thời, nêu cao tinh thần cộng đồng, truyền thống nhân ái, tham gia xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho các gia đình có công với cách mạng.

Chi bộ, Ban Công tác mặt trận thôn chủ động phối hợp với chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, thực hiện tốt mục tiêu “yên dân, ổn định, phát triển”.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vũ Văn Tùng trao tặng cán bộ, Nhân dân bản Muống bức ảnh “Bác Hồ với bác Tôn”.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vũ Văn Tùng trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Hà Thị Tượng.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vũ Văn Tùng trao quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại ngày hội, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vũ Văn Tùng đã trao tặng cán bộ, Nhân dân bản Muống bức ảnh “Bác Hồ với bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Hà Thị Tượng và 10 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình bà Hà Thị Tượng, trao tặng quà và 20 triệu đồng cho cán bộ, Nhân dân bản Muống.

Hoàng Lan