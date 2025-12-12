Công an Thanh Hóa thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Sáng 12/12, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) các sự kiện chính trị và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Các lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa tham dự lễ ra quân.

Dự buổi lễ có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các ban, sở, ngành, cơ quan khối nội chính, tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và đại biểu tham dự buổi lễ.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, từ ngày 15/12/2025 đến ngày 16/3/2026. Công an tỉnh Thanh Hóa huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, thực hiện tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn của đất nước, lễ hội đầu năm.

Lãnh đạo Công an tỉnh và đại biểu tham dự buổi lễ.

Cu thể, các lực lượng Công an tỉnh chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và các vấn đề liên quan đến ANTT trên từng địa bàn, lĩnh vực; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, giữ vững an ninh các tuyến, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, hình thành “điểm nóng”. Đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa; không để tội phạm diễn biến phức tạp, nhất là các loại tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, sở hữu, ma túy, kinh tế, buôn lậu, môi trường và vũ khí, vật liệu nổ.

Tăng cường quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; đẩy mạnh kiểm tra, vận động Nhân dân giao nộp pháo, vũ khí, vật liệu nổ, kiên quyết không để xảy ra đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đợt cao điểm cũng đặt mục tiêu siết chặt trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy; đồng thời tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh công tác phòng cháy chữa cháy.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các lực lượng, đơn vị công an nắm chắc, dự báo sát tình hình, tạo thế chủ động trong mọi tình huống, không để “bị động, bất ngờ”, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham mưu giải quyết triệt để những vấn đề phức tạp nổi lên ngay từ cơ sở.

Ttriển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm, không để tội phạm manh nha hoạt động lộng hành. Tập trung đấu tranh mạnh nhóm tội phạm có quy luật gia tăng vào thời điểm cuối năm, đặc biệt là trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tội phạm trong thanh thiếu niên; tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm về hàng giả, hàng cấm, vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường.

Các lực lượng Công an tỉnh diễu hành, ra quân thực hiện cao điểm.

Đồng thời thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm ANTT, vận hành hiệu quả hệ thống camera AI vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giám sát ANTT và xử lý nghiêm các vi phạm. Huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn không để xảy ra tình trạng sản xuất, mua bán và sử dụng pháo nổ trái phép...

Các lực lượng Công an tỉnh diễu hành trên các tuyến phố, tạo khí thế mạnh mẽ ra quân thực hiện cao điểm.

Ngay sau buổi lễ, các lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên một số tuyến đường chính trên địa bàn phường Hạc Thành, tạo khí thế mạnh mẽ, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của các lực lượng trong thực hiện đợt cao điểm.

Đỗ Đức