Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, làm việc tại xã Biện Thượng và Vĩnh Lộc

Sáng 12/12, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất; làm việc với lãnh đạo chủ chốt hai xã Biện Thượng, Vĩnh Lộc về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đỗ Thị Toán, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ.

Làm việc với cán bộ chủ chốt hai xã: Biện Thượng, Vĩnh Lộc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ đầu năm 2025 đến nay và kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2025, mặc dù thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, nỗ lực cố gắng, quyết tâm phấn đấu cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai xã, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển.

Sau hơn 5 tháng đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay Biện Thượng và Vĩnh Lộc đã cơ bản kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ. Việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn cơ bản đã đi vào ổn định, vận hành thông suốt, không gián đoạn, bước đầu đáp ứng được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: hệ thống hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất, hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị; việc xử lý tồn đọng về đất đai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là việc tranh chấp đất đai do thủ tục pháp lý trước đây thực hiện chưa chặt chẽ...

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đại diện các ban, sở ngành cấp tỉnh đã phân tích, làm rõ những khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các địa phương và gợi mở một số giải pháp tháo gỡ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của hai xã Biện Thượng và Vĩnh Lộc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cùng những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Chỉ rõ các yếu tố tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Quan điểm xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị là đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Do đó, bằng trách nhiệm cao nhất, địa phương phải đoàn kết, mạnh dạn thay đổi tư duy làm việc, phương thức tiếp cận, tìm ra những xung lực thực chất, thay đổi phương thức sản xuất nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, thay vì sản xuất manh mún, nhỏ lẻ.

Cấp ủy, chính quyền xã cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương, tìm ra giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tăng trưởng kinh tế bền vững ở mức 2 con số trong giai đoạn tới với kết quả, sản phẩm cụ thể.

Cấp ủy, chính quyền mỗi địa phương cần rà soát lại các dự án đang triển khai trên địa bàn, lựa chọn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, xúc tiến thương mại, chuyển dịch cơ cấu lao động.

Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch, nhất là quy hoạch xã, quy hoạch sử dụng đất bảo đảm có tầm nhìn, phù hợp với điều kiện thực tế, phù hợp với định hướng phát triển của xã, làm cơ sở để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị hai xã Biện Thượng, Vĩnh Lộc phải xác định được tầm nhìn, thay đổi chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, định hướng nghề nghiệp và quan tâm phát triển đào tạo nhân lực tay nghề cao, nhằm giải quyết việc làm cho người dân. Chú trọng bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, trong đó tăng cường công tác quản lý các di tích, phát triển du lịch tâm linh; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cũng yêu cầu các địa phương tăng cường chuyển đổi số trên mọi mặt lĩnh vực đời sống, nhất là cải cách hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, từ đó thu hút đầu tư trên địa bàn.

Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa Dự án Tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh, xã Biện Thượng.

