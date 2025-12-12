Năm 2026, xã Lưu Vệ phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 11%

Sáng 12/12, Đảng ủy xã Lưu Vệ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 7 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; xác định nhiệm vụ, phương hướng, giải pháp năm 2026.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Lương Thị Hoa và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã Lưu Vệ chủ trì hội nghị.

Năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã cùng sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 23/24 chỉ tiêu. Trong đó nổi bật là: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, tổng giá trị sản phẩm toàn xã ước đạt trên 4.330 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước ước đạt 751 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 72 triệu đồng/người/năm. Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 148 tỷ đồng, công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả tích cực, trong nhóm các đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh.

Đồng chí Phùng Tố Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lưu Vệ trình bày báo cáo.

An sinh xã hội được đảm bảo, chất lượng giáo dục được duy trì, công tác khám chữa bệnh được quan tâm. Quốc phòng - An ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường, tổ chức bộ máy của xã đã đi vào ổn định và đáp ứng yêu cầu; tư tưởng Nhân dân ổn định, đồng thuận cao, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững.

Đồng chí Đỗ Trí Hòa, Chủ tịch UBND xã Lưu Vệ phát biểu tại hội nghị.

Xác định năm 2026 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa I, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã đề ra 24 chỉ tiêu chủ yếu trong đó, đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 11%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 75 triệu đồng/người/năm; kết nạp 90 đảng viên mới...

Đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lưu Vệ phát biểu kết luận hội nghị.

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lưu Vệ xác định rõ giải pháp nhằm tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển sản xuất; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tăng cường thu hút đầu tư, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh để mở rộng sản xuất, thúc đẩy các dự án trên địa bàn, từng bước hình thành diện mạo đô thị. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công và giải ngân dự án.

Phát huy nội lực, vận động Nhân dân tham gia đầu tư các công trình công cộng thiết yếu nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Đảm bảo quốc phòng - quân sự địa phương và hoàn thành kế hoạch giao quân năm 2026, đảm bảo chất lượng, đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lưu Vệ đã tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Minh Hiếu