Chi hội Cựu Công an nhân dân thông tin thời sự quốc tế và chính sách đối ngoại cho hội viên

Sáng 10/4, Chi hội Cựu Công an nhân dân phường Hạc Thành đã tổ chức hội nghị thông tin thời sự quốc tế và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong kỷ nguyên mới cho hội viên.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các hội viên đã được PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp về lý luận chính trị, trực tiếp truyền đạt chuyên đề về “Tình hình quốc tế thời gian gần đây; chính sách đối ngoại của Đảng nhằm giữ vững độc lập, tự lực, tự cường trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Đây là hội nghị sinh hoạt chính trị đầu năm theo chương trình công tác của Chi hội, có ý nghĩa quan trọng và thiết thực. Thông qua hội nghị sinh hoạt, nhằm giúp hội viên cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về tình hình quốc tế và trong nước; đồng thời nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, qua đó góp phần củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của đất nước; bên cạnh đó còn phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Lê Phượng