Bàn giao nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06

Sáng 11/6, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trong thời gian qua và chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện vai trò thường trực; thông qua các nội dung biên bản bàn giao, gồm hồ sơ, tài liệu, chương trình công tác, quy chế phối hợp và các nhiệm vụ đang triển khai.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu tiếp nhận nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong công tác tham mưu, điều phối và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chủ trương của Chính phủ.

Công an tỉnh sẽ phát huy lợi thế về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, hạ tầng dữ liệu và kinh nghiệm triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số để nhanh chóng tiếp cận, thực hiện hiệu quả vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Công an tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Công an tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác chuyển giao kinh nghiệm, chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin và phối hợp tham mưu các nội dung chuyên môn, góp phần bảo đảm việc tiếp nhận nhiệm vụ diễn ra thuận lợi, hiệu quả.

Khánh Hòa - Thanh Văn