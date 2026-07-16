Chạy đua với thời gian trả lại tên cho các Anh hùng, liệt sĩ

Với tinh thần “chạy đua với thời gian”, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa đã tập trung tối đa nguồn lực, bền bỉ trên thực địa, từ thu thập thông tin, khảo sát, cất bốc đến giám định ADN và xác minh hồ sơ... để trả lại tên cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Toàn tỉnh hiện có 32 nghĩa trang liệt sĩ phân bố trên 29 địa bàn xã, phường, với 11.174 mộ liệt sĩ, trong đó có 9.842 mộ đã có đủ thông tin hoặc đã được lấy mẫu. Còn 2.932 mộ chưa xác định được thông tin.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Thanh Hóa đề ra mục tiêu tìm kiếm, quy tập 45 hài cốt liệt sĩ (trong nước là 12 hài cốt liệt sĩ, tại Lào là 33 hài cốt liệt sĩ); phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu toàn bộ 2.932 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính trước quý I/2027.

Mùa khô 2025-2026, Đội Quy tập đã “vượt nắng, thắng mưa” tìm kiếm quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 hài cốt trong nước và 19 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào.

Chính quyền và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn (Lào) tiễn đưa các anh trở về lòng đất mẹ quê hương.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ ở 25 nghĩa trang.

Cùng với đẩy mạnh tìm kiếm trên thực địa, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu, số hóa hồ sơ liệt sĩ, kết nối cơ sở dữ liệu với các cơ quan chức năng và phối hợp lấy mẫu sinh phẩm thân nhân phục vụ giám định ADN.

Tổ công tác lưu động Công an tỉnh trực tiếp đến từng hộ gia đình để thu nhận mẫu đối với người cao tuổi, người già yếu, bệnh tật hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại. Trong 3 đợt lấy mẫu, Thanh Hóa là địa phương đầu tiên và duy nhất trên cả nước đến thời điểm hiện nay hoàn thành 100% việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Thông qua chương trình thu nhận mẫu ADN đã xác định được hài cốt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ là liệt sĩ Lê Đồng Cội ở xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, Thanh Hóa đã có 8 liệt sĩ được xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Với yêu cầu nhiệm vụ hết sức nặng nề và với trách nhiệm trước lịch sử và mệnh lệnh của trái tim, chúng tôi quyết tâm bằng mọi nỗ lực, sự cố gắng của tập thể, cá nhân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang sẽ làm hết trách nhiệm, làm bằng tâm huyết với quyết tâm không để liệt sĩ nào mãi mãi nằm xuống mà không được gọi tên".

Hoàng Lan